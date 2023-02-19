Каспаров и Ходорковский в Мюнхене рассказали о будущем России 7 19.02.2023, 12:30

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Гарри Каспаров и Михаил Ходорковский

Западу не следует бояться эскалации боевых действий.

На международной конференции по безопасности в Мюнхене состоялась встреча с представителями российской оппозиции. В ней приняли участие Михаил Ходорковский, Гарри Каспаров, Жанна Немцова и представительница правозащитной группы «Мемориал» Ирина Щербакова. Дискуссия была посвящена представлениям оппозиционных Кремлю политиков о возможном будущем России, сообщает «Радио Свобода».

Гарри Каспаров назвал победу Украины в войне необходимым условием любых позитивных изменений в российском обществе. По его мнению, российскому народу необходимо понять, что Россия проигрывает. Залогом такого понимания он назвал возвращение Украине аннексированного Крыма. «Крым - это основа путинской мифологии», - сказал Каспаров и призвал западные страны всемерно содействовать украинской победе.

По мнению Михаила Ходорковского, Западу не следует бояться эскалации боевых действий. Напротив, он считает, что деэскалация и перемирие на условиях Кремля были бы неприемлемы. «Это значит, что вору удалось бы уйти с награбленным», - высказался Ходорковский. Залогом успешного демократического будущего России он считает ослабление президентской власти и принцип разделения и баланса властей.

Жанна Немцова обратила внимание на то, что многие в России не знают подробностей о войне в Украине и не интересуются ими. Она сочла важным просвещать россиян, прибегая не только к рациональным, но и к эмоциональным аргументам. Ирина Щербакова поддержала ее. Она подчеркнула, что Западу не стоит опасаться хаоса в случае краха действующей российской власти. По ее мнению, такие страхи подогревает сам Кремль, и их необходимо преодолеть.

Международная конференция по безопасности в Мюнхене проходит 17-19 февраля. В этом году ее центральная тема - война в Украине. В конференции участвуют лидеры и высокопоставленные представители многих государств, в том числе канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон, вице-президент США Камала Харрис. Российская делегация в Мюнхен приглашена не была, в отличие от оппозиционных Кремлю политиков в изгнании.

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