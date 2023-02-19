Бойцы «Гвардии наступления» разгромили укрепленный пункт РФ на Донбассе

Бойцы «Гвардии наступления» разгромили укрепленный пункт РФ на Донбассе1
- 19.02.2023, 12:38
- 3,322
По скоплению оккупантов нанесли точный удар.
Бойцы бригады Национальной Гвардии Украины «Красная калина» совместно с ВСУ уничтожили вражеский наблюдательный пункт и схрон с боеприпасами на донецком направлении..
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Херсонскую ОВА.
«Обнаружить врага помогли разведывательные действия нацгвардейцев. Координаты были переданы побратимам из других Сил обороны, которые точным попаданием артиллерии уничтожили врага», - говорится в сообщении.
На кадрах видно, как военные несколькими точными ударами разнесли наблюдательный пункт россиян вместе с живой силой.