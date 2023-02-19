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Бойцы «Гвардии наступления» разгромили укрепленный пункт РФ на Донбассе

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  • 19.02.2023, 12:38
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Бойцы «Гвардии наступления» разгромили укрепленный пункт РФ на Донбассе

По скоплению оккупантов нанесли точный удар.

Бойцы бригады Национальной Гвардии Украины «Красная калина» совместно с ВСУ уничтожили вражеский наблюдательный пункт и схрон с боеприпасами на донецком направлении..

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Херсонскую ОВА.

«Обнаружить врага помогли разведывательные действия нацгвардейцев. Координаты были переданы побратимам из других Сил обороны, которые точным попаданием артиллерии уничтожили врага», - говорится в сообщении.

На кадрах видно, как военные несколькими точными ударами разнесли наблюдательный пункт россиян вместе с живой силой.

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