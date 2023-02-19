Роман Цимбалюк: Лукашенко ищет повод вступить в войну 11 19.02.2023, 12:56

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Роман Цимбалюк

Внимательно следите за «руками».

Украинский журналист Роман Цимбалюк прокомментировал заявление Лукашенко, где он называет условие для вступления Беларуси в войну. Непризнанный правитель Беларуси сперва уверяет всех, что «страна не будет воевать с Украиной на стороне РФ».

«А затем озвучивает единственное условие, при котором поддержит Путина в его агрессии против украинцев, намекая, что Украина представляет для него угрозу и хотела напасть первой», — отмечает журналист.

«Внимательно слушаем слова Лукашенко. Он говорит о том, что белорусская армия начнет умирать от ударов украинской артиллерии и не только с артиллерии, если с Украины кто-то придет в Беларусь убивать людей. Так? Так. Теперь внимание. Что же произошло за этот год? С территории Беларуси пришла российская армия убивать нас. Значит это следующее: у нас есть все основания жечь территории Беларуси промышленные объекты и военные объекты. Об этом, кстати, говорит сам Лукашенко», — считает журналист.

«Далее звучат слова обвинений от Лукашенко в адрес Украины: «Я об этом говорил, откуда готовилось нанесение ударов по нашей территории. Это четыре позиции ракетных систем залпового огня, которые накрывали практически промышленные города нашей страны, начиная от Гомеля и заканчивая Брестом». Можно сделать вывод, что непризнанный правитель Беларуси обвиняет Украину в военной агрессии против соседнего государства, что на фоне предыдущих заявлений Лукашенко может стать поводом вступления его страны в войну», — отметил Роман Цимбалюк.

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