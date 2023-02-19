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Британская разведка раскрыла секрет новой тактики РФ с воздушными шарами

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  • 19.02.2023, 13:15
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Британская разведка раскрыла секрет новой тактики РФ с воздушными шарами

Их заметили над Киевом и на востоке Днепропетровской области.

В среду, 15 февраля, ВСУ заметили над Киевом несколько воздушных шаров с подвешенными под ними радиолокационными отражателями. Вероятно, они представляют собой новую тактику России, чтобы получить информацию об украинских системах ПВО.

Об этом говорится в строительстве Министерства обороны Великобритании в Twitter.

В воскресенье, 12 февраля, воздушные шары были отмечены на востоке Днепропетровской области.

Разведка Британии предполагает, что пули свидетельствуют о новой тактике РФ, направленной на то, чтобы получить информацию об украинских системах противовоздушной обороны и заставить потратить ценные запасы ракет земля-воздух и боеприпасы.

Аналитики также добавили, что 14 февраля наблюдение за объектом в форме воздушного шара привело к закрытию воздушного пространства Молдовы на несколько часов. Вероятно, это был русский шар, вылетевший из воздушного пространства Украины.

Над Киевом в среду, 15 февраля, зафиксировали около шести воздушных целей – предварительно, воздушные шары. Большинство объектов сбили.

14 февраля в Воздушных силах заявили, что российские военные снова запустили в воздушное пространство Украины пули с угловыми отражателями для разведки и отвлечения ПВО.

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