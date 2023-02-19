закрыть
19 февраля 2023, воскресенье, 14:08
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Кристина Тимановская завоевала свою первую медаль после отъезда из Беларуси

2
  • 19.02.2023, 13:40
  • 2,222
Кристина Тимановская завоевала свою первую медаль после отъезда из Беларуси

Спортсменка заняла второе место на чемпионате Польши по легкой атлетике.

Белоруска Кристина Тимановская выиграла свою первую медаль на чемпионате Польши по легкой атлетике в помещении. Об этом спортсменка сообщила в своем Instagram.

В забеге на 60 метров Кристина Тимановская заняла второе место с результатом 7,25 секунды. Перед ней — Ева Свобода, она пробежала дистанцию за 7,10 секунд.

«Первая медаль чемпионата Польши. Я рада, что мне удалось показать хорошие секунды, хотя и разочарована тем, что не смогла улучшить свой личный рекорд. Но все впереди. Спасибо всем за помощь и веру в меня! Впереди еще много работы, и в следующем году я побью свой личный рекорд», — написала Кристина Тимановская.

Напомним, в начале августа 2021 года на летней Олимпиаде Кристина Тимановская раскритиковала белорусских спортивных чиновников. После этого спринтершу сняли с соревнований и пытались насильно вывезти из Японии обратно в Беларусь. Легкоатлетка обратилась в СМИ и полицию и заявила, что боится возвращаться домой из-за угрозы преследования. В результате Тимановская оказалась в Варшаве, где сейчас живет и тренируется. В августе прошлого года спортсменка получила гражданство Польши.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

«Белшине» нужно 857 лет для выхода из кризиса
«Белшине» нужно 857 лет для выхода из кризиса    Артем Черников
Лекция про любовь в колхозном клубе
Лекция про любовь в колхозном клубе Ирина Халип
Репетиция путинского провала
Репетиция путинского провала Алексей Тихонов
В Гомеле модернизируют «Шахеды»?
В Гомеле модернизируют «Шахеды»? Артем Черников