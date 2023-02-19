Кристина Тимановская завоевала свою первую медаль после отъезда из Беларуси 2 19.02.2023, 13:40

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Спортсменка заняла второе место на чемпионате Польши по легкой атлетике.

Белоруска Кристина Тимановская выиграла свою первую медаль на чемпионате Польши по легкой атлетике в помещении. Об этом спортсменка сообщила в своем Instagram.

В забеге на 60 метров Кристина Тимановская заняла второе место с результатом 7,25 секунды. Перед ней — Ева Свобода, она пробежала дистанцию за 7,10 секунд.

«Первая медаль чемпионата Польши. Я рада, что мне удалось показать хорошие секунды, хотя и разочарована тем, что не смогла улучшить свой личный рекорд. Но все впереди. Спасибо всем за помощь и веру в меня! Впереди еще много работы, и в следующем году я побью свой личный рекорд», — написала Кристина Тимановская.

Напомним, в начале августа 2021 года на летней Олимпиаде Кристина Тимановская раскритиковала белорусских спортивных чиновников. После этого спринтершу сняли с соревнований и пытались насильно вывезти из Японии обратно в Беларусь. Легкоатлетка обратилась в СМИ и полицию и заявила, что боится возвращаться домой из-за угрозы преследования. В результате Тимановская оказалась в Варшаве, где сейчас живет и тренируется. В августе прошлого года спортсменка получила гражданство Польши.

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