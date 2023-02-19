«Со всеми вытекающими»: Гиркин призвал россиян готовиться к распаду РФ 19.02.2023, 13:58

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Диверсант провел аналогии с окончанием Первой мировой войны.

Прогнозы диверсанта ФСБ РФ, военного преступника Игоря Стрелкова (Гиркина) становятся все более пессимистическими. Он считает, что большое наступление РФ в Украине провалится, а следом произойдет распад России.

Такое заявление Стрелков (Гиркин) сделал в ходе выступления 17 февраля, передает dialog.ua.

Стрелков ожидает, что в ходе наступления российская армия только сожжет свои резервы: живую силу, технику и боеприпасы.

«Если наступление большое будет… В целом, я не жду от него ничего, кроме огромных потерь при минимальных результатах. Более того, полагаю его чрезвычайно рискованным. Если на него будет истрачен весь тот накопленный запас боеприпасов, который, возможно, не удастся восполнить за март-апрель, если на него будут истрачены людские резервы и созданный задел боеготовой техники, то противник получит от такого наступления только одни сплошные плюсы», - заявил диверсант.

Он также обвинил Кремль в нерешительности, нежелании переводить страну на военные рельсы. Стрелков даже предрек распад Российской Федерации.

«Если опять не будет объявлено о принятии кардинальных мер, нацеленных на перелом ситуации на фронте, на перелом в этой войне, придется опять собираться в этой студии и говорить о том, что, вероятней всего, РФ повторит судьбу Российской империи в Первой мировой войне со всеми вытекающими последствиями», - сообщил военный преступник.

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