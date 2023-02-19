В Беларуси арестовали имущество крупного бизнесмена почти на $100 миллионов
- 19.02.2023, 14:08
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Предприниматель успел выехать из страны.
Бизнесмен из Полоцка и «его шестеро пособников» подозреваются в уклонении от уплаты налогов и легализации средств, полученных преступным путем, сообщил Комитет госконтроля.
Наложен арест на имущество подозреваемых — 68 объектов недвижимости площадью более 107 тыс. кв. м общей стоимостью не менее 92 млн евро, включая 24 торговых центра, коттеджа, квартиры, автомобили «люксового сегмента».
Речь, скорее всего, идет о Владимире Захарове — полоцком предпринимателе, который имеет отношение к ООО «Торговый дом «Стрелец». Это одна из крупнейших торговых сетей в Полоцке и Новополоцке, отмечает nashaniva.com.
По информации, которая была озвучена в эфире ОНТ, фигурант уголовного дела находится «где-то на берегах Персидского залива».
В конце прошлого года появилась информация, что Владимир Захаров распродает свое имущество.