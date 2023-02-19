Большая проблема для Путина 2 19.02.2023, 14:34

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Какие «сюрпризы» глава РФ готовит к 24 февраля.

Президент России Владимир Путин накануне 24 февраля будет атаковать Украину всеми доступными средствами, чтобы продемонстрировать хоть какие-то успехи в войне к годовщине полномасштабного вторжения. Украинские военные и эксперты предупреждают об угрозе ракетных ударов, наступления армии оккупантов, диверсий и даже массированного авианалета.

ТСН собрал ключевые прогнозы и мнения аналитиков по поводу «сюрпризов», которые Путин может готовить Украине на 24 февраля.

24 февраля – большая проблема для Путина

Положение российской армии за год с начала полномасштабного вторжения достаточно плачевно, и это большая проблема для президента РФ Владимира Путина, рассказал бывший посол США в Украине Джон Хербст.

«Мы помним не только цель в этой огромной войне, но также их (россиян – ред.) ожидания. Они ожидали полной победы в течение нескольких недель. И ему (Путину – ред.) нужно как-то объяснить своему народу этот жалкий результат. И мы знаем, что россияне любят годовщины, они празднуют эти годовщины, поэтому первая годовщина его огромного наступления – это большая политическая проблема для Путина, и он ищет какой-то способ справиться с этой годовщиной. Мы ждем какого-то российского наступления вокруг этой даты, но я не ожидаю настоящего, успешного наступления», - сказал эксперт.

Угроза ракетной атаки

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов убежден, что российские оккупанты к годовщине полномасштабного вторжения планируют новую массированную ракетную атаку по Украине.

«Они готовятся и будут пытаться именно к 23-24 февраля попытаться осуществить массированную атаку. К этому нужно спокойно относиться. Мы к этому готовы... Повлияет ли это на ход войны? Нет. Мы обязательно победим», — сказал Данилов.

Секретарь СНБО предполагает, что оккупанты могут откорректировать свою тактику и бить ракетами в ночное время, как это произошло 16 февраля.

Также Данилов прогнозирует, что оккупанты к годовщине полномасштабного вторжения бросят все силы на захват города Бахмут Донецкой области.

Где ждать наступления войск РФ

Заместитель директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь считает невозможным повторение столь масштабного наступления, как это было год назад. Однако Россия постарается выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей.

«Чего хочет Россия на самом деле – это действительно захватить Донбасс в кратчайшие сроки, потому что у Путина больше нет времени. Он не может ждать до 24 февраля, потому что ему нужно выступать перед Федеральным собранием», – сказал Самусь.

Эксперт сообщил, что Россия концентрирует большие силы в районе Бахмута, на Угледарском и Лиманском направлениях.

«У них постоянно идут повторы одних и тех же подходов. То «бросок мангуста», то захватить Донбасс, потом у них вообще идиотские идеи, как, например, уничтожить энергетическую инфраструктуру, переломить таким образом Украину и Запад и затем снова попытаться захватить инициативу», – отметил он.

Возможны провокации и диверсии

Россия до 24 февраля может прибегнуть к диверсиям в Украине или других странах Европы, прогнозирует военный эксперт Петр Черник.

Эксперт отметил, что от россиян можно ожидать чего угодно:

«Они имеют мощную агентурную систему, в этой части они работать могут. Какие-то диверсионные акты на нашей территории или на территории Европы могут произойти. Также ракетный потенциал мы не отвергаем... До 24 февраля будет еще одна ракетная атака».

По мнению Черника, чего-то особого оккупанты не смогут предложить — «возможно, на этот раз вместо энергетической инфраструктуры ударят по транспортной».

Военный эксперт, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман считает, что если бы армия РФ имела возможность пойти в большое наступление, то не ожидала бы 24 февраля. Впрочем, оккупанты на годовщину вторжения могут прибегнуть к провокациям. По его словам, это вполне в стиле России – не может добиться преимущества на поле боя, поэтому переходит на ракеты.

«Россияне могут атаковать пограничные регионы ракетами С-300 и С-400, которые не высокоточные и не дальнобойные, но их осталось очень много», — считает Гетьман.

Военный эксперт также предполагает, что Россия может готовить провокации в Приднестровье и на границе с Польшей или Литвой.

Ждать ли воздушного наступления

Военный эксперт Олег Жданов в интервью ТСН заявил, что Россия в ближайшие недели может изменить тактику в войне и попытаться устроить воздушное наступление на Украину.

«Россия пытается искать какие-то нестандартные методы. Я так понимаю, что в ближайшие недели мы можем увидеть смену тактики. Я имею в виду появление этих воздушных шаров с угловыми отражателями, появление дронов-разведчиков дальнего радиуса действия, которые заходят вглубь нашей территории. И пока что информация непроверена, но есть данные, что РФ перебрасывает авиацию ближе к границам с Украиной. И, возможно, они попытаются совершить воздушное наступление на Украину. Это бомбардировочная и штурмовая авиация может взять на себя инициативу в плане обеспечения огневого поражения наших войск», – рассказал военный эксперт.

В то же время Жданов обратил внимание на то, что в Украине сегодня хорошо работает система ПВО и коэффициент ее эффективности достигает более 80%.

В свою очередь, боец терробороны и военный аналитик Андрей Коваленко считает авиационную атаку оккупантов маловероятной.

«Логика якобы в том, что враг истощит систему нашей противовоздушной обороны и самолетами начнет лететь аж на Киев, все уничтожая на своем пути. Этого бояться не стоит. Второго «Перл-Харбора» в исполнении нашего врага не будет. Даже после массированных обстрелов и налетов «Шахедов» ПВО быстро перезаряжается. С другой стороны — у нас есть мобильные группы ПВО, которые также удачно работают по авиации. Авиация врага уничтожается в частности из «Иглы» — и вертолеты сбиваются, и так далее», — говорит Коваленко.

По его словам, даже если оккупанты совершат массированный ракетный обстрел, пустят «Шахеды», истощат украинскую систему ПВО и пустят свою авиацию, это будет полет в один конец:

«Куда-то они смогут залететь, но в большинстве случаев самолеты будут сбиты мобильными группами противовоздушной обороны, в частности. Враг потеряет критическое количество своей авиации. Это будет их последний боевой вылет».

Военнослужащий ВСУ Иван Костенко отметил в интервью ТСН, что оккупанты при массированном использовании авиации столкнутся с проблемой:

«Они в любом случае будут использовать авиацию, хотя ее и много сбито. У них большая проблема – опытные пилоты. Самолеты они могут поднять с баз долгого хранения, купить и т.д. С опытными пилотами проблема, их надо готовить очень долго, и это дорого. Деньги на войну для них не проблема, а время будет проблемой».

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