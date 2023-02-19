Партизаны ликвидировали 19 «вагнеровцев» в Ростовской области РФ 19.02.2023, 14:11

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Подробности операции раскрыли представители движения АТЕШ.

Украинские партизаны заявили, что провели успешную операцию по ликвидации наемников частной военной компании «Вагнер» на территории РФ. В одном из тренировочных лагерей Ростовской области 19 «вагнеровцев» задохнулись от угарного газа в палатке.

Чтобы скрыть эти потери, командиры ЧВК «Вагнер» сбросили тела в траншею и сожгли их. Об этом заявили в партизанском движении АТЕШ, созданном украинцами и крымскими татарами.

«17 февраля мы успешно провели операцию по ликвидации 19 т.н «добровольцев» ЧВК «Вагнер». 19 человек были задушены угарным газом в одной из палаток в одном из тренировочных лагерей Ростовской области», - отмечено в официальном заявлении движения АТЕШ.

Партизаны также рассказали о том, как командиры ЧВК «Вагнер» поступили с телами ликвидированных наемников. Там решили, что эти потери необходимо скрыть - и избавились от убитых оккупантов.

«Командование террористической ЧВК «Вагнер» ничего другого не придумали, как выкопать траншею и сжечь тела, потому что в армии России потерь нет. Ну что ж, теперь нет 19 человек и не будет еще больше. Вы можете сколько угодно опровергать этот факт, но 19 человек уже не вернуть», - заявили в АТЕШ.

Партизаны уверяют, что представители движения внедрены как в вооруженные силы РФ, так и в ряды ЧВК «Вагнер».

«Нам удалось успешно внедрить в ряды ЧВК «Вагнер» более 1000 агентов, передаем привет рекрутерам из ЧВК «Вагнер», это было очень легко. Дальше больше», - анонсировали новые неприятности для российских оккупантов украинские партизаны.

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