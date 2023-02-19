«Включил режим опытного гонщика, так что даже грузины уступали дорогу» 19.02.2023, 14:19

Белорус в одиночку отправился в горы, где даже страховка на авто не действует.

Герой статьи на сайте av.by отважился поехать в «немейнстримный» у туристов горный регион, который даже местные посещают с опаской. О преодолении сложных серпантинов, страхе перед обрывом и затратах — в воскресном материале.

«В Тушетии не действует страховка — ехать на арендном авто опасно»

Героя очередного выпуска регулярной рубрики зовут Максим. До поездки по горам Грузии парень больше путешествовал по азиатским странам (Вьетнам, Индонезия, Бали, Шри-Ланка) и даже побывал на африканском континенте — в Танзании.

— Я не люблю пляжный отдых: меня хватает максимум на 15 минут лежания на песочке, а дальше начинает колотить и хочется активных действий, — рассказывает Максим. — В Азии на автомобиле тяжело передвигаться, поэтому там я арендовал мотоцикл. Ездил в интересные места, постоянно находясь в движении и поиске новых знакомств. К примеру, на Бали в пробке из байков мы познакомились с немцем (надо сказать, что затор образовался из-за похоронной процессии, а они на острове очень яркие и красочные). С новым знакомым потом отправились смотреть водопад. Мини-приключения возникают, когда отходишь от популярных туристических маршрутов. Только в Танзании я арендовал автомобиль — там тоже с другом объездили весь остров, набрались впечатлений.

— После таких необычных путешествий Грузия воспринималась как обычное место, ничем не примечательное. Правда, когда я услышал про Тушетию, сразу заинтересовался. Встретил упоминания у белорусского тревел-блогера. Почитал, и захотелось попасть туда, — вспоминает собеседник.

— У Грузии огромное количество компаний, которые сдают в аренду автомобили туристам, но там не разрешают на таких машинах ездить в Тушетию. В этом регионе не действует страховка. Именно из-за опасностей горной дороги. Поехать можешь на свой страх и риск, хотя даже минимальные повреждения вроде пробитого колеса лягут на плечи арендатора. Не говоря о чем-то более серьезном.

Нужный контакт нашелся у знакомого: он переехал в Тбилиси и связал меня с человеком, занимающимся сдачей машин в аренду. Тот разрешил отправиться в Тушетию, если я уверен в своем опыте. Так я нашел Subaru Forester.

— Для такого опасного региона нужен подготовленный автомобиль. Сколько стоит аренда подобного транспорта?

— Взять напрокат гражданскую машину, на которой можно просто поколесить по Грузии, в два раза дешевле, чем внедорожник. Топливо там дорогое, а дороги хорошие, поэтому экономичный и популярный в той местности Honda Fit обойдется в сумму около 20 долларов. За Subaru Forester во внедорожном обвесе я заплатил порядка $50 в сутки. Еще за двадцатку тебе могут накинуть сверху мини-кемпер и мобильную кухню.

Парень, у которого я арендовал машину, возит авто из США и очень горит идеей их доработки для подобных путешествий. На Forester хозяин сделал небольшой «лифт», приподняв подвеску; установил AT-покрышки, а также покрыл авто «Раптором».

«Буксуешь, а машину стягивает к краю обрыва»

— На самом деле есть очень классные места на подъезде к Тушетии — туда легко добраться даже на легковых автомобилях. Помните фильм «Мимино»? Главный герой был из поселка Омало в Алазанской долине, куда попасть можно только на вертолете. Теперь это красивый городишко с развитой дорожной инфраструктурой. Я остановился там на один день, и мне очень понравилось. Уютное, европейское и с милыми улочками место.

— Там я ночевал в санатории, за который отдал всего 20 рублей с небольшим. Отдельная комната, хотя душ и туалет общие. Принимал гостей очень милый дедушка, на прощание он дал бутылочку вина — на пробу. Как подумаешь, что такую атмосферу получаешь за 20 BYN, не сразу веришь в это.

Думаю, даже сам хозяин делает это не для финансовой выгоды, а ради любопытства и общения с людьми. Чем дальше от крупных городов, тем чаще встречаешь такое гостеприимство и радушие, о которых ходят легенды.

— Фотографии и видео — это хорошо, однако они не всегда показывают степень опасности дороги. Насколько тяжело там передвигаться на машине?

— Сперва было комфортно. Скачал перед поездкой офлайн-карту и отправился в путь. Самое интересное началось уже после Омало: навигатор рисовал маршрут в 60 км, на который требовалось десять часов. Средняя скорость — 5 км/ч.

Сперва я был в шоке и не мог поверить этому, но перестраховался, выехав с утра пораньше, чтобы засветло миновать опасный участок.

— Первые десять километров дорога шла хорошо — по ней даже то и дело двигались строительные грузовики. Дальше начался серпантин, открытый только летом. На зиму люди обычно спускаются с гор из этого региона, а путь перекрывают — наверх никак не добраться.

— У меня машина была не сильно широкой, а ведь туда ездят на Toyota Land Cruiser. Так вот, в отдельных участках от края кузова до обрыва оставалось максимум десять сантиметров. Плюс ко всему дорогу периодически размывает. Конечно, на нее подсыпают песок и гравий, но это кратковременное решение.

Хотелось такие места проезжать аккуратно, но иногда попадался скользкий камень — машина начинала буксовать. И вот как-то я буксую, а «Субару» постепенно стягивает к краю обрыва. Наверное, тогда я по-настоящему напрягся, — не без эмоций рассказывает Максим.

— В любом случае опытный водитель, который не боится приключений, без проблем доберется в Тушетию. Хотя вдоль дороги периодически попадаются памятники и венки — тем, кто погиб в горах.

— Сама дорога очень интересная. Сперва ты едешь в Тушетию по зеленой долине, затем поднимаешься по щебню из камня. Растительности становится меньше, а в верхней точке запросто встречается снег — даже летом. После перевала и ближе к самому региону назначения ландшафты напомнили Западное побережье Северной Америки: растут сосны, попадаются неглубокие горные речки и избушки лесников. В общем, за 60 км я встретил все разнообразие видов и пейзажей — по дороге туда останавливался каждые десять минут, чтобы насладиться красотой.

Хотя навигатор изначально рисовал маршрут на десять часов, я без спешки преодолел его за пять.

— В целом Subaru Forester неплохо справлялся на фоне подготовленных машин, на которых катаются местные. Чувствовал себя самым маленьким и немощным, — смеется Максим. — Туда я ехал очень осторожно и спокойно. Назад тоже аккуратно, но включился режим опытного гонщика, так что даже грузины уступали дорогу. Уже знал коварные места, поэтому было проще.

— На протяжении всей поездки я кайфовал! Даже на опасных участках можно было попутно наслаждаться горным пейзажем.

«За десять дней проехал 1 600 км!»

— Герой вашего прошлого материала, автостопщик, проснулся с видом на гору Казбек и церквушку. Я там тоже был. К храму можно подъехать по асфальтовой дороге, но она закрыта, и стоят таксисты на Mitsubishi Delica. Они везут туристов через камни и водопады, говоря, что иначе ехать нельзя. Ну бизнес у них такой! Власти этому не препятствуют. Если люди не хотят платить таксистам, то идут в гору по асфальтовой дороге несколько километров.

— Я приблизился к ним и спрашиваю, можно ли проехать. Они начали убеждать, якобы я убью машину, бросились предлагать свои услуги. Вот в русле горной реки мне реально не хватило дорожного просвета: колесо соскочило на скользком камне, а машина получила хороший удар снизу. В целом мне повезло с погодой: было довольно сухо. Мокрые камни встречались только в реке.

— Приехав в Тушетию, я попал на праздник гор. Не знал о таком событии до путешествия. Встретил большую белорусскую семью, познакомился с немцами, которые занимаются хай-трекингом (пешими походами. — Прим. авт.).

— Что тебе запомнилось сильнее всего?

— Сложно выделить одно место или событие. Поездка целиком вышла классной! По сути, я объехал всю Грузию, за исключением отдельных районов. Виды там неописуемые: встречаются похожие на Альпы, на регионы Северной Америки… Пожалуй, от Тушетии впечатлений больше всего.

— Никогда не забуду праздник гор, а еще людей, безумно любящих свой регион. Мероприятие было разделено на официальную часть и развлекательную. Оборудование, сцену и осветительные прожекторы доставляли двумя огромными вертолетами.

Скачки, фестиваль хинкали, конкурсы, визит грузинского премьер-министра, который общался с населением, концерт местной музыки — в общем, насыщенная программа.

Когда гости разъехались, все собрались вокруг костра — рассказывали историю Тушетии и местные легенды, а также пели песни в такой ламповой атмосфере. Акустика гор, проявившаяся во время исполнения этих композиций, оставила незабываемые впечатления. Завершением вечера стал праздничный салют на фоне усыпанного звездами неба.

Всего путешествие нашего героя заняло десять дней — каждая ночевка Максима была на новом месте. В одиночку он справился с непростыми условиями. Однако интересен и вопрос, во сколько обошелся подобный отдых.

— Конкретную цифру я точно не назову — уже банально не помню многого. Грубо говоря, 500 долларов за машину. Еще по $50 в день уходило на прочие расходы (еда, питание, жилье). Очень большая сумма потребовалась на топливо, так как бензин дорогой, а посмотреть хотелось все и сразу. За десять дней я проехал около 1 600 километров.

— Когда я возвращал Subaru арендодателю, кузов был не черным, а песочно-белым. Мужчина очень удивился, отметив, что в таком состоянии машину ему еще не передавали. По его словам, за все время, что он сдает автомобили, его клиенты в Тушетию никогда не отправлялись.

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