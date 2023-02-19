ВСУ сожгли «боевой клин» из российских БМП на Сватовском направлении

ВСУ сожгли «боевой клин» из российских БМП на Сватовском направлении3
- 19.02.2023, 14:46
- 5,776
Наступление вражеской пехоты после ликвидации бронетехники захлебнулось.
Вражеская бронетехника красиво горела, отметил глава Луганской ОВА.
В ночь на воскресенье, 19 февраля, на Сватовском направлении был бой между российским захватчиками и украинскими воинами.
Противники наступали под прикрытием трех боевых машин пехоты, вражеские БМП уничтожены, сообщил в Telegram глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай. По его словам, БМП противника «горели красиво».
«Орки наступают в полный рост. Бой на Сватовском направлении. Российская пехота наступала под прикрытием бронированной техники в количестве трех единиц. Уже ночью эти три БМП были уничтожены…», - поделился чиновник.