«Ник и Майк»: Лукашенко передал чиновникам «черную метку» 3 19.02.2023, 14:54

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Режим плохо понимает ситуацию в стране.

История с нагрудным знаком «Дзяржаўная служба» один из примеров того, как плохо режим понимает ситуацию в стране, пишет телеграм-канал «Ник и Майк».

После 2020 года в белорусском обществе обострилось неприятие всех, кто ассоциируется с государственным репрессивным аппаратом. Те же силовики по дороге к месту работы носили гражданку, дабы не ощутить на себе всю степень «народной любви». Не чувствовать себя прокаженными на улицах городах, в очередях или в общественном транспорте.

На этом фоне серые, но очень влиятельные мыши режима, чувствовали себя относительно спокойно. Ну, кто знает, что рядом едет контролер, который подписал решение о разорении вашего бизнеса. Или чиновник администрации синепалого синегуба, который рекомендовал отказать в помиловании политзаключенным. Или налоговик, который выкатил очередной штраф ни за что. Это местных вертикальщиков знают все лицо. А винтики режима из центральных аппаратов в большинстве своем оказываются «неизвестными героями».

Теперь же все станет иначе. Служащие режима не просто получают метку синепалого синегууба, а должны ее носить, не снимая. Зимой еще можно будет скрыться под шубой или пальто. Но придет весна и лето – и все проявятся, как подснежники. Народная «любовь», выраженная хотя бы взглядом, гарантирована. Те, кто остался по ту сторону будут ежечасно чувствовать себя оккупационным режимом.

Чтобы ничего не осталось бесследным и не забылось, будет вестись книга учета выданных «печатей зла». Мы писали не раз, что концепция «перевернуть страницу» от хунты воплощается в жизнь, но очень кринжово.

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