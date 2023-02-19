Политзаключенного Игоря Олиневича снова бросали в ШИЗО 19.02.2023, 15:03

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От активиста анархического движения ровно месяц не было писем на волю.

Политзаключенный Игорь Олиневич снова находился в ШИЗО. Об этом рассказала в соцсетях его мать, сообщает «Весна».

«Ровно месяц не было писем. Наконец пришла открытка. 14 февраля только вышел из ШИЗО. Из восьми моих писем получил только два».

Активиста анархического движения Игоря Олиневича, приговоренного к 20 годам колонии усиленного режима, этапировали из мозырской колонии в жодинскую тюрьму 11 августа 2022 года.

После этого его неоднократно помещали в ШИЗО. В знак протеста он держал голодовку.

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