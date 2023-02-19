Российский актер-путинист потребовал экзотических фруктов в отеле на прифронтовой линии 22 19.02.2023, 15:14

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Дмитрий Дюжев

Артист приехал на оккупированные территории поддержать голодных российских «мобиков».

Российский актер-путинист, который ездил со своими примитивными «выступлениями» на оккупированные Россией украинские земли Дмитрий Дюжев, угодил в скандал.

По информации Телеграм-канала «Не Малахов», актер, пребывая на прифронтовой линии, потребовал к себе в номер бесплатные десерты, кофе и экзотические фрукты исключительно в очищенном виде.

Между тем, как сообщал сайт Charter97.org российские военные в Украине голодают из-за проблем со снабжением и поднимают бунты из-за отсутствия минимальной экипировки.

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