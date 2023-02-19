«На меньше, чем €90 тысяч в год, я бы не пошел» 1 19.02.2023, 15:22

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Белорус рассказал, почему попасть в IT легко, а уйти оттуда практически невозможно.

В последнее время очень много разговоров о том, как сложно войти в IT. А герой статьи на сайте citydog.io, белорус Миша Ларченко, говорит, что оттуда еще и невозможно выйти.

Из газеты в IT – через армию

Миша родом из Бобруйска. Сейчас ему 36 лет, и он работает fullstack-разработчиком. Говорит, что в IT хотел с детства, поэтому самостоятельно изучал программирование, но пришел к этой профессии не сразу.

– После школы я поступил в БГТУ на заочное, и мне нужна была какая-то работа. Так я устроился в газету «Бобруйский курьер». Изначально пришел на должность верстальщика, но так как издание региональное, людей мало, то один человек делает много всего. Поэтому я там и верстал, и фотографировал, и сайт делал, и статьи писал.

После этого Миша сотрудничал еще с несколькими белорусскими СМИ и организациями, участвовал в разного рода тренингах, помогал снимать видео – и в целом профессия журналиста ему очень нравилась. Говорит, что если бы не ушел в IT, то в этой сфере и остался бы: «Ну, или стал бы инфоцыганом – говорят, они тоже неплохо зарабатывают» (смеется).

– Затем я баллотировался в «депутаты» Бобруйского городского совета, но, естественно, ничего не выиграл, потому что был оппозиционным кандидатом, – вспоминает Миша. – А через пару месяцев меня забрали в армию. По возвращении я решил, что нужно что-то менять, и уехал в Минск работать программистом. На тот момент у меня уже было достаточно опыта в создании сайтов, можно было развиваться в этом направлении.

Сначала Миша пару месяцев проработал в небольшой компании, которая ищет заказы на аутсорсе. Потом перешел в более крупную компанию, а после – в EPAM.

– В EPAM я проработал около двух лет – до момента, когда решил уехать. В процессе увольнения выяснилось, что я мог не уходить и релоцироваться от компании, но было уже поздно, – рассказывает Миша. – Хотя в EPAM мне очень нравилось. Я считаю, что это была моя лучшая работа из всех. У меня был странный отдел, где я был не просто разработчиком, а разработчиком с экспертизой и помогал на любом проекте. Плюс очень много работали с новейшими технологиями – было классно. То есть сама суть работы была мне интересна – это прикольнее, чем выполнять задачи рядового программиста.

Переезд в Нидерланды: из-за аннексии Крыма зарплата упала на 30%

– Мой переезд напрямую связан с конфликтом в Украине. В 2014 году, после аннексии Крыма, когда на Россию начали накладывать санкции, белорусский рубль тоже стал сильно проседать. Тогда же ввели и 30-процентный налог на покупку валюты. А так как моя зарплата была привязана к доллару, но получал я ее в рублях, то при покупке валюты, соответственно, я просто терял 30% своих денег. Мне это не нравилось – и я решил уехать из страны.

На выбор у меня было две вакансии – в Швеции и Нидерландах. В Нидерландах мне больше нравится по климату, плюс сюда собирались релоцироваться и двое моих коллег. И я решил, что лучше ехать туда, где на старте будут хоть какие-то знакомые.

Условия входа в IT: социофобам и интровертам найти хорошую работу будет сложно

Интересно, что никаких курсов по программированию Миша не оканчивал. Вместо этого он достаточно долго (с 1999 года) все изучал самостоятельно – и только в 2011 году устроился работать программистом.

– Курсы или какое-то оконченное профильное образование – необязательное условие для входа в IT, – считает Миша. – Вопрос не в том, где ты учишься, а хочешь ли ты учиться. В интернете полно как платного, так и бесплатного контента – и, если действительно есть желание, всегда можно найти возможности.

Университет, наверное, в какой-то мере дает преимущество, но исключительно из-за того, что складывается впечатление, что ты учился по определенной программе, имеешь структурированные знания и, скорее всего, минимальный опыт. На наличие курсов, по-моему, смотрят только в России. В Европе я даже не слышал о каких-то крупных курсах – нет таких, которые постоянно рекламируются и у всех на слуху.

У меня, например, при приеме на работу еще ни разу не спрашивали ни диплом, ни сертификаты об окончании курсов. Смотрят в первую очередь на опыт и компании, с которыми ты работал, поэтому важно указать еще и заказчиков, если они известные.

Кроме того, сейчас очень смотрят и на адекватность самого человека. Если вы программист-интроверт, который не умеет и не хочет общаться с людьми, то найти хорошую работу будет сложно. Важно уметь разговаривать, обсуждать, работать в команде.

Преимущества работы в IT: хорошая зарплата, бонусы и соцпакет

Миша считает, что работа в IT дает много преимуществ (помимо хорошей зарплаты). Прежде всего удобно, что можно выбирать, где и как ты хочешь работать: можно в офисе, можно и дома. Плюс в виду большой конкуренции компании стали бороться за сотрудников и предлагать хорошие бонусы и соцпакеты.

И третье – востребованность. Можно не бояться, что тебя уволят из одной компании, – с большой долей вероятности ты быстро найдешь себе место в другой.

– По деньгам я бы не сказал, что работа в IT дает мне очень много. По факту это такая же зарплата, как и на других приличных должностях (по крайней мере в Нидерландах): например, у директоров, менеджеров, логистов, даже у фермеров.

Из социального пакета у меня есть определенный бюджет на поездки на конференции в другие страны (какие я сам выберу), техбюджет – на новую технику или интернет, если работаешь из дома.

Если покупаешь машину или велосипед, чтобы ездить на работу, половину стоимости оплачивает компания. Раз в два года можно купить себе ноутбук не из техбюджета – компания тоже оплачивает половину. Раз в год нас возят кататься на лыжах в Австрию.

А вот медстраховка – за свой счет. В другой компании мне оплачивали 15% от стоимости. Если приезжаешь работать в офис, то не всегда, но часто там будет и какая-то еда.

Минусы IT: сложно держаться на уровне и практически невозможно уйти

– Войти в IT – не самое сложное. Гораздо сложнее не перегореть от количества работы и постоянно развиваться, – считает Миша. – Тебе нужно знать не только язык программирования, но и массу сопутствующих тем.

Если ты попал в IT, то тебе нужно что-то постоянно учить – и многие этого просто не выдерживают. Если ты в школе не мог учиться, то и в IT не сможешь. Работа очень интенсивная и преимущественно умственная. Особенно поначалу, когда еще мало опыта, что-то не получается и приходится постоянно думать о том, как решать задачи, работать больше, чем 8 часов, разбираться и так далее.

Еще один минус в том, что, работая в IT и получая хорошую зарплату, ты привыкаешь к определенному уровню жизни – и снижать его уже не хочется. А если идти в новую профессию, тебя не возьмут сразу на такие же деньги. Нужно будет начинать с малого – и это многих останавливает.

Еще один фактор, который многих держит в IT, – это переезд. После релокации у тебя есть ограничение по визам, легальному пребыванию и т.д. В Нидерландах, например, если я уволюсь, у меня будет три месяца на то, чтобы найти новую работу. Не найду – придется ехать домой.

На что уходит зарплата: все тратится в ноль, а иногда даже не хватает

– У меня сейчас обязательные расходы – около 2500€ в месяц. Это ипотека, машина, еда, несколько страховок, домашний и мобильный интернет. Отдельно еще можно посчитать бензин, ремонт авто, необязательные подписки на музыку и кино, одежду и другое. Если бы квартира была арендная, то уходило бы около 3500€.

Все, что остается от зарплаты, мы тратим практически в ноль – это тысячи евро каждый месяц. Откладываю только то, что приходит с YouTube (Миша кроме того, что айтишник, еще и видеоблогер. – Ред.). Я это связываю с моими знаниями экономики. Деньги созданы для того, чтобы они тратились. Если этого не происходит, начинается рецессия – и деньги начинают дешеветь, на них уже можно купить меньше. И в нашем мире все создано для того, чтобы ты тратил, – и я поддерживаю мировую экономику, не даю ей ослабнуть.

Бывают месяцы, когда моей зарплаты даже не хватает, – тогда приходится пользоваться кредитной картой и рассчитываться со следующей зарплаты. Так было, например, перед Новым годом, когда нужно было и подарки купить, и в отпуск в Вильнюс мы съездили на широкую ногу.

Если менять работу, но не сильно снижать уровень жизни, я бы согласился на 90 000€ в год – но это минимум.

Работа и синдром самозванца: со временем работаешь меньше, а получаешь больше

– Я сейчас работаю меньше предполагаемых 8 часов, но это исключительно благодаря опыту – некоторые задачи я выполняю быстрее, особо над ними не задумываясь. За счет этого становится больше свободного времени, которое ты можешь использовать на свое усмотрение – в том числе и для того, чтобы не перегореть на работе.

В идеале – найти себе какое-то занятие, не связанное с IT, которое будет помогать отвлекаться. Я вот видео для YouTube снимаю, мне это нравится.

Периодически из-за того, что я работаю меньше, возникает синдром самозванца – раз в неделю так точно, когда нужно показывать, что ты успел сделать. Всегда кажется, что мало. А потом показываешь, все в восторге – ну ок. То есть этот синдром, мне кажется, появляется у всех – особенно когда с опытом начинаешь работать меньше, а получать больше. Но со временем привыкаешь с этим жить – и нормально.

А что с YouTube? Больше для развлечения, но и деньги приносит

– Канал на YouTube у меня появился, еще когда платформа только начинала развиваться. В Копенгагене проходил международный слет блогеров – тогда еще снимать видео было не модно, и организаторы старались как-то продвинуть эту тему. Я подал заявку, меня пригласили. Там много рассказывали про YouTube и подарили всем по маленькой камере. Я снял на нее пару роликов, выложил на свой канал и забыл.

Затем мы делали кучу тестовой работы по журналистике, которая в итоге не попадала в эфир, – и я заливал эти видео на свой канал.

Вести канал я начал где-то в 2017 году. Мне показалось, что в интернете недостаточно айтишного контента – не то чтобы развлекательного, но и не привязанного непосредственно к коду. В тот период я стал снимать видео чаще, а уже плотно занялся каналом примерно с 2020 года – с приходом пандемии появилось больше свободного времени.

Контент больше связан с околоайтишной тематикой, но бывают видео и про политику – в общем, я снимаю обо всем, что интересно мне самому. Больше всего просмотров собирают видео с обзором техники.

В первую очередь этот канал я веду для себя – мне нравится работать с видео. Но есть уже и кое-какой доход. Реклама, например, у меня стоит 300€, что-то YouTube начисляет за количество просмотров. За прошлый год в общей сумме у меня получился доход примерно в 3000€.

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