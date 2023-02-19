Репетиция провала 1 Телеграм-канал «Родина слонов»



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Кремль находится в стратегическом тупике.

Предстоящее большое российское наступление должно стать кульминацией этой войны. После ее провала у России уже не будет экономических ресурсов не только для продолжения наступления, но и для удержания завоеванных территорий, в первую очередь степных областей юга Украины.

Российское наступление под Угледаром, которое, вероятно, должно было стать репетицией большого наступления, обернулось катастрофой. После потери, по подтвержденным фото- и видеофиксацией свидетельствам, более 100 ед. тяжелой техники атака захлебнулась, и освободители, кадровые морские пехотинцы Тихоокеанского флота, вынуждены были вернуться на свои рубежи.

Очередной провал российской армии вновь демонстрирует, что там так ничему и не научились. Спустя почти год войны они вновь пытаются наступать стройными колоннами тяжелой техники по открытой степной местности. Герасимову не дают покоя бои Великой Отечественной, откуда он черпает идеи для новых наступлений. Однако он явно ошибся при выборе профессии: ему нужно было идти или в сценаристы исторического военного кино, или в художники, раз ему так хорошо дается рисование стрелок на картах.

СМИ пугают сообщениями о том, что Россия накопила большие объемы тяжелой техники для большого наступления: 1800 танков, около 4000 тыс. другой бронированной техники, 2700 артиллерийских орудий и т.д. Делается предположение, что Россия всем этим двинется одномоментно на Украину.

Однако, возможно, что это не так, и ставка делается на успех прорывов ограниченными силами, подобных угледарскому. Да и нет в российской армии сейчас управленческих возможностей организовать единовременное наступление больших сил. Нет ни достаточного количества офицеров, ни возможностей связи, ни современного оборудования и программного обеспечения, предназначенного для управления таким наступлением.

Все накопленная для наступления техника – это последнее, что осталось у России. Возможно, Герасимову и хочется все это пустить в расход, но, вероятно, очень страшно. Страшно и архистратигу. Если все это потерять за один месяц – то дальше конец: Россия в лучшем случае способна производить с нуля 1 тыс. единиц тяжелой техники в год, без учета модернизации снятого с хранения хлама и восстановления поврежденной в боях техники.

Этого надолго не хватит: всего за три дня российская армия умудрилась потерять 10% от своих годовых возможностей производства, пытаясь захватить небольшой город Донецкой области, с населением менее 15 тыс. чел.

Оставшиеся запасы тяжелой техники становятся единственным фактором, который отделяет Россию от полного военного краха.

События под Угледаром наглядно продемонстрировали российскому командованию, что ждет большое российское наступление. Весьма вероятно, что Россия откажется от проведения большого наступления и перейдет к стратегической обороне, чтобы протянуть свою агонию как можно дольше.

Однако, как мы знаем, время работает против России: Запад уже перешел от передачи Украине только оборонительных вооружений к планам поставки мощных наступательных, с нескрываемой целью восстановить территориальную целостность Украины.

В условиях растущих рисков военного конфликта с Китаем, Западу не помешает посмотреть, на что способна их тяжелая техника в противостоянии с армией, схожей по организации и типу вооружения, с советско-российской. В результате возможности украинской армии в ближайшие месяцы будут только расти, чего нельзя сказать о российской.

Путин находится в стратегическом тупике, упустив все возможности, которые у него были для выхода из сложившейся ситуации уже даже после начала войны. Если еще в начале марта прошлого года у него были шансы зафиксировать ситуацию на занятых рубежах, а позднее, зафиксировать хотя бы особое положение Крыма при условии деоккупации остальных регионов, то теперь у него осталось только два выбора: капитулировать или добровольно, или после принуждения силой.

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