Представитель узурпатора Лукашенко в ООН призвал «чаще менять политиков» 3 19.02.2023, 16:11

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Ему ответил представитель Украины.

Представитель Лукашенко в Организации Объединенных Наций Валентин Рыбаков сравнил политиков с подгузниками, а также призвал их «чаще менять».

Ему ответил представитель Украины в ООН Сергей Кислица. Украинский делегат намекнул, что касается это утверждение скорее должностных лиц, годами сидящих в Минске.

«OMG! Представитель узурпатора власти Лукашенко в Совбезе заявил, что политиков «следует менять часто». Что там с политиками-памперсами в Минске? Не мое определение, а посланника Лукашенко! Непревзойденно! А насчет проигрыша на выборах – я так понял, что и он уже привык к неизбежной судьбе», — написал Кислица.

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