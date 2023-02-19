На дальней станции сойду 2 Telegram-канал «СерпомПо»

19.02.2023, 16:14

О поразительной жизни российских верхов.

Пресса, похоже, обнаружила еще одну секретную железнодорожную станцию, связанную с Путиным, его друзьями и бронепоездом. На этот раз под Санкт-Петербургом – называется «Игора».

Поразительна жизнь российских верхов. Какая-то особая цивилизация возникла за последнюю четверть века. Всё тайно. Яхты. Дворцы. Резиденции по всей стране. Дивизии охраны. Секретные жены (любовницы ещё ладно, они всегда таинственны). Дети с подложными фамилиями. Неизвестные дети. Бронепоезд. Бункеры.

Может, и город подземный есть где-нибудь? И на обратной стороне Луны уже создано убежище, чтобы в случае чего туда скрыться? Как в фильме «Железное небо». Это было бы духовно – перенести Россию на Луну.

Быть может, секретность такого уровня, что главный давно сидит на тихоокеанском острове, а в стране правят двойник, тройник..., шестеркин..., десяткин? Поделили клоны великого геополитика между собой страну и составили график – кто, когда и откуда выходит на люди. Для такого варианта секретные пути и станции – вещь необходимая. И накрыть одним ударом наше руководство гораздо труднее.

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