Politico: Это конец привычного нам мира 8 19.02.2023, 16:36

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Российских лидеров может ждать Нюрнбергский трибунал 2.0.

Достаточно отбросить седовласые заявления о западной солидарности и общей цели, которые звучали с главной сцены Мюнхенской конференции по безопасности в выходные, чтобы заметить более чем тревожные намеки. Несмотря на то, что лидеры Запада хвалили себя за щедрость, проявленную к Украине, украинской армии все еще не хватает боеприпасов, техники и даже людей.

Президент Владимир Зеленский, открывший конференцию из Киева в пятницу, призвал свободный мир направить больше помощи и как можно скорее.

«Нам нужна скорость», – цитирует Politico слова украинского лидера.

Вице-президент США Камала Харрис набросилась на Россию с другого фронта, обвинив ее в «преступлениях против человечества».

«Давайте все согласимся. От имени всех жертв: о которых известно и не известно, – справедливость должна восторжествовать», – сказала она.

Иными словами, российских лидеров может ждать Нюрнбергский трибунал 2.0. Такая перспектива заставляет некоторых людей в Москве нервничать, особенно тех, кто достаточно стар, чтобы помнить, что произошло с югославским автократом Слободаном Милошевичем и его окружением. Ситуация в Азии не менее страшная. Тайвань все еще на грани в то время, когда он пытается угадать следующий шаг Китая. И в этом вопросе Мюнхенская конференция по безопасности тоже никого не успокоила.

«Происходящее сегодня в Европе может завтра произойти в Азии», - сказал Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Глава комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая Ван И даже не пытался опровергнуть это утверждение.

«Позвольте мне заверить аудиторию, что Тайвань – это часть китайской территории», – сказал он, отвечая на вопрос о намерениях Пекина относительно Тайбэя.

«Тайвань никогда не был страной и никогда не станет страной в будущем», – добавил Ван И.

Politico пишет, что для некоторых участников настроения в толпе, собравшейся в отеле Bayerischer Hof, содержали эхо 1938 года. Тогда столица Баварии стала местом проведения конференции, закончившейся подписанием пресловутого Мюнхенского соглашения, согласно которому европейские государства согласились уступить Судеты Германии, безосновательно поверив, что это сохранит мир.

«Мы все знаем, что снаружи надвигается шторм. Но здесь, в Bayerischer Hof, все кажется нормальным. Все остается рутиной до тех пор, пока украинский парламентарий не начинает убедительно говорить аудитории, что мы не действуем достаточно быстро», – прокомментировал декан Колледжа международных исследований и исследований безопасности в немецком Центре Маршалла Эндрю Мичта.

Единственными, кто улыбался на Мюнхенской конференции в этом году, были оборонные подрядчики. Продажа оружия переживает бум по всем показателям. Даже Германия, которая в последние годы оттачивала свое мастерство объяснять невыполнение обязательств по оборонным расходам в рамках НАТО, пообещала изменить курс.

Более того, немецкие чиновники, кажется, пытались превзойти друг друга в попытках доказать, кто из них теперь стал большим «ястребом». Канцлер Олаф Шольц пообещал «постоянно» выполнять установленный в НАТО показатель оборонных расходов на уровне 2% ВВП. Новый немецкий министр обороны Борис Писториус, принадлежащий к СДПГ, как и канцлер Шольц, пошел еще дальше и подчеркнул, что 2% ВВП не хватит, чтобы разобраться с вызовами впереди.

«Следует помнить, что в начале прошлого года главные социал-демократы все еще призывали США убрать все свои ядерные боеголовки с немецкой территории. Другими словами, если даже немцы осознали опасность геополитического положения сегодня, тогда, вполне возможно, это тот момент, когда следует начать беспокоиться по-настоящему», – говорится в статье.

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