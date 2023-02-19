Президент Польши пообещал Лукашенко жесткий ответ 16 19.02.2023, 16:50

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Белорусский режим бросает вызов всем стандартам.

Президент Польши Анджей Дуда пообещал жесткий ответ на агрессивные действия белорусского режима.

Ему был задан вопрос о закрытии погранперехода в Бобровниках, сообщает onet.pl.

«У нас всегда были честные намерения в отношении Беларуси. Мы не преследовали белорусское меньшинство в Польше», — отметил Дуда.

По его словам, именно поляки, проживающие в Беларуси, граждане Беларуси, для которых это их родина, подвергаются там преследованиям.

Он напомнил, что белорусский суд в Гродно приговорил активиста польского меньшинства и журналиста Анджея Почобута к «причудливому» сроку — восемь лет колонии строгого режима. По словам Дуды, Почобут был осужден за «желание жить в свободной стране, быть свободным гражданином свободной страны».

«Это просто бросает вызов всем стандартам. По сути, именно белорусский режим преследует людей, мучает их, порабощает собственный народ и нападает на соседей. Со всей ответственностью говорю — нападает на соседей, потому что мы сами пережили гибридную атаку на нашу границу, есть видеофакты, что это никто иной, как белорусские силовики выталкивали мигрантов с Ближнего Востока к линии границы между нашими странами и провоцировали беспорядки», — сказал польский президент.

Анджей Дуда подчеркнул, что польско-белорусская граница является границей Европейского союза и Шенгенской зоны.

«Мы выполнили свои обязательства как государство — член ЕС, как государство — член Шенгенской зоны. Наши пограничники при поддержке армии, полиции и других служб защищали границу», — отметил он.

Президент Польши добавил, что «сегодня у нас нет сомнений, особенно в свете российской агрессии против Украины, что это было своеобразным испытанием, которому подверглись наша граница, наша стойкость, наша ответственность по охране безопасности Польши и Евросоюза».

«Я не сомневаюсь, что благодаря нашим службам, благодаря нашим офицерам, благодаря нашим солдатам нам удалось сдать этот тест», – сдержанно сказал он.

«Сегодня мы твердо защищаем нашу границу. Нас не запугать», — заверил польский политик.

Он напомнил, что Польша имеет «честные и добрые намерения и хочет жить хорошо со своими соседями». «Но если кто-то проявляет к нам агрессию, от нас можно ожидать жесткого ответа», — сказал Дуда.

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