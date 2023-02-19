Вынесен приговор владельцу бара «Банки-бутылки» 19.02.2023, 17:43

Бизнесмена судил Сергей Кацер.

Владельца бара «Банки-бутылки» Андрея Жука и его жену Марию Жук осудили за участие в протестах. Правозащитники сообщают, что супругов обвинили по ч.1 ст.342 УК об активном участии в действиях, грубо нарушающих общественный порядок. Cудья Сергей Кацер приговорил Андрея к 2,5 годам «химии».

Сегодня пара опубликовала первое после заключения совместное фото.

«Все в этом мире ради любви! Спасибо всем, кто помогал нашим мамам и заботился о наших детях. Всем, кто думал о нас и слал нам лучи поддержки и весточки «снаружи». Мы бесконечно благодарны вам! И бесконечно счастливы. #мыдома», — написала Мария Жук в Instagram.

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