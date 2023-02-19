Царь голый 1 Марк Галеотти

19.02.2023, 18:02

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Каким россияне видят Путина.

Даже бывшие сторонники Путина начинают видеть, что царь голый. Технократы, которые считали, что он предложил России стабильность, теперь занимаются кризисным управлением, рассчитывая каким-то образом смягчить последствия войны и милитаризации экономики.

Путин требует чудес, а когда они не могут их осуществить, он их публично унижает.

Клептократы, поддержавшие Путина, потому что он предлагал неограниченные возможности для обогащения, обнаруживают, что доходы становятся меньше, конкуренция обостряется, а шансы на успех ограничены.

Как выразился один российский миллионер: «Это люди рассчитывали, что смогут путешествовать по всему миру, кататься на лыжах в Куршевеле, делать покупки в Милане и устраивать вечеринки в Лондоне. Россия теперь стала слишком малой величиной и слишком опасной».

А если серьезно, то ястребы и националисты, которые раньше верили в Путина, разочаровываются в некомпетентности, коррупции и нерешительности, демонстрируемых в Украине.

Это самые маленькие из этих избирателей, но самые опасные, потому что они в основном входят в состав аппарата безопасности, на который в конечном счете опирается Путин. Зайдите на их каналы в социальных сетях, и вы увидите все более откровенную линию о том, что на самом деле патриотично быть антипутинским.

Путин может остаться у власти еще какое-то время: такие режимы трудно свергнуть, по крайней мере, до тех пор, пока спецслужбы не видят лучшей альтернативы.

Это миф, что большинство россиян активно поддерживают войну, а десятки тысяч были арестованы, преданы суду, избиты и заключены в тюрьму за выражение своего несогласия. Однако до тех пор, пока большинство считает сопротивление бесполезным, они будут держать голову опущенной.

В то время как Запад вооружает и финансирует Украину, заявления Путина о том, что они сталкиваются с враждебной коалицией, которая хочет, чтобы Россия была унижена и даже насильственно расколота, вызывают определенный скупой патриотизм.

Однако это не поддержка самого Путина. Все чаще его самым сильным преимуществом становится отсутствие ясной, заслуживающей доверия альтернативы, а не большой энтузиазм по отношению к нему. В прошлом он мог рассчитывать на подлинную общественную поддержку, а также на уступчивость элиты. В худшем случае он мог бросить деньги на решение своих проблемы. Последние официальные данные показали, что дефицит бюджета растет после того, как доходы от нефти и газа сократились почти вдвое за последний год.

Хотя реальной вероятности того, что страна расколется, нет, стабильность, которая позволила во время раннего правления Путина добиться всех положительных сдвигов, от роста политической активности на низовом уровне до подъема среднего класса, находится под угрозой из-за войны.

Поразительна параллель Путина с самым первым царем Иваном Грозным. По мере того, как Грозный все больше был охвачен высокомерием и паранойей, последние годы его правления были пропитаны кровью и террором. Это привело к Смутному времени, длительной эпохе кризиса и войны после его смерти.

Хотя маловероятно, что Россия распадется, хаос в стиле 1990-х не исключен. Парадокс истории в том,что Путин, восстановивший сильное государство, теперь оказывается разрушителем этого государства.

Марк Галеотти, The Times

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