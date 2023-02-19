Брат Саакашвили: В Грузии убили первого президента, сейчас убивают третьего 2 19.02.2023, 18:40

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Экс-главу грузинского государства могли отравить.

Экс-президента Грузии Михаила Саакашвили сейчас фактически убивают в грузинской тюрьме – об этом в интервью журналисту «Гордону» заявил родной брат политика, юрист Давид Саакашвили.

«Действиями [грузинских властей] все сказано, все все видят. Сейчас для меня как брата моего брата в первую очередь важно спасти его и чтобы победил здравый смысл. В Грузии пошли на тот же самый круг. Убили первого президента Грузии [Звиада] Гамсахурдия, и сейчас фактически убивают Михаила Саакашвили. Мы не должны идти на один и тот же круг», – сказал он.

Давид Саакашвили считает, что его брата отравили в тюрьме.

«Абсолютно здоровый Миша Саакашвили зашел в тюрьму, и сейчас видим его не то что пошатнувшееся здоровье, а он реально... А это результат чего? Результат отравления, результат, который еще докажем, о котором свидетельствуют его анализы, которые взяли, и результат того, как с ним обращались в течение этого года», – сказал он.

По его словам, Саакашвили в тюрьме подвергали издевательствам.

«Устраивали шоу, переводили из одной тюрьмы в другую. Эта другая тюрьма, где особо опасные преступники, устраивали коридор, по которому он проходил, и его освистывали. Я это не могу даже пересказать, так не поступают в нормальном обществе, так не поступает нормальное правительство, так не поступают люди, которые уважают свою историю. Все его пребывание там – это был реально кошмар для него как человека», – сказал брат Саакашвили.

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