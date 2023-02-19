Синоптики рассказали, какая погода ждет белорусов в понедельник
- 19.02.2023, 18:55
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Объявлен желтый уровень опасности.
В Беларуси на завтра объявлен желтый уровень опасности. В понедельник, как сообщают синоптики, местами по Беларуси сохранится ветреная погода. Ожидается ветер порывами до 15-18 м/с, а на отдельных участках дорог – гололедица.
В Минске будет облачно с прояснениями. Во второй половине дня прогнозируется снег, мокрый снег. Температура воздуха ночью составит -2..-4°C, днем будет 0..+2°C.