Синоптики рассказали, какая погода ждет белорусов в понедельник 19.02.2023, 18:55

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Объявлен желтый уровень опасности.

В Беларуси на завтра объявлен желтый уровень опасности. В понедельник, как сообщают синоптики, местами по Беларуси сохранится ветреная погода. Ожидается ветер порывами до 15-18 м/с, а на отдельных участках дорог – гололедица.

В Минске будет облачно с прояснениями. Во второй половине дня прогнозируется снег, мокрый снег. Температура воздуха ночью составит -2..-4°C, днем будет 0..+2°C.

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