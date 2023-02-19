Известного российского журналиста Николая Сванидзе могли отравить 7 19.02.2023, 19:30

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Он срочно доставлен в Израиль.

Известный российский тележурналист Николай Сванидзе был срочно доставлен в Израиль несколько дней назад, сообщила сегодня радиостанция «Кан решет бет». В начале февраля 67-летний Сванидзе был госпитализирован в тяжелом состоянии. Его родные считают, что журналиста отравили по указке из Кремля, пишет сайт «Детали».

Сванидзе, член российского еврейского конгресса, входил также в Совет по правам человека при президенте России. Журналист выступал против войны в Украине. 17 ноября 2022 года Владимир Путин исключил Сванидзе из СПЧ, вместе с правозащитником Игорем Каляпиным. «Решили почистить совет от всех несогласных, непушистых, несговорчивых и противников войны», — так прокомментировал этот шаг журналист в беседе с телеканалом «Настоящее время».

6 февраля 2023 года Николай Сванидзе попал в больницу в Москве в тяжелом состоянии. Сообщалось о странных симптомах. Вначале СМИ писали, что у журналиста пневмония и отек легких, затем появились сообщения о том, что у Сванидзе нарушена работа головного мозга.

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