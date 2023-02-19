«80 уничтоженных»: россиянин рассказал о новой «макеевке» в Донецке

«80 уничтоженных»: россиянин рассказал о новой «макеевке» в Донецке2
- 19.02.2023, 20:34
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Их собрали в клубе, чтобы «послушать Путина».
Главное управление разведки Минобороны Украины опубликовало перехват разговора оккупанта. В нем российский захватчик рассказывает, что в Донецке большое количество военных собрали в одном здании, чтобы послушать Путина.
Именно тогда случился взрыв, который унес жизнь по меньшей мере 80 захватчиков.
«Они пошли в клуб смотреть этого, президента, нах*й, бать, и банули в клуб», – рассказал оккупант.
Кроме того, по его словам, еще 200 российских захватчиков дезертировали с поля боя в направлении Угледара. Среди них были «зеки» и боевики ЧВК «Вагнера».
Ранее сайт Charter97.org писал, сколько «макеевок» организовали ВСУ.