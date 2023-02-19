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На «Володарке» держат молодую маму в периоде грудного вскармливания

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  • 19.02.2023, 20:41
  • 3,792
На «Володарке» держат молодую маму в периоде грудного вскармливания

Она вынуждена пользоваться молокоотсасывателем прямо в камере.

Правозащитники «Вясны» сообщают, что в минском СИЗО на улице Володарского держат молодую маму, находящуюся в периоде грудного вскармливания своего ребенка.

Чтобы передать ребенку молоко, она вынуждена пользоваться молокоотсасывателем прямо в камере, где удерживаются другие заключенные, в том числе «политические», пишут правозащитники.

Фамилия, причина выбора данной меры пресечения и статья, по которым преследуют женщину, неизвестны.

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