В Витебске определили самый вкусный сорт картошки 3 19.02.2023, 20:55

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Если его пожарить, он «буквально тает во рту».

В Витебском зональном институте сельского хозяйства НАН Беларуси 18 февраля провели дегустацию разных сортов картофеля, чтобы выбрать самый вкусный, сообщает издание «Віцьбічы».

Участникам дегустации сварили картофель, сорт которого знали организаторы, а затем их попросили проголосовать за тот, который съедят с самым большим удовольствием.

Победителем стал сорт «Вектор» (40%) голосов. Второе место занял «Бриз». Замыкал тройку «Скарб».

Сорт «Вектор» не капризен: растет на любой почве, отлично переносит жару, устойчив ко многим грибковым и вирусным заболеваниям.

Клубни у «Вектора» средние по размеру. Кожура имеет красноватый оттенок, мякоть — желтая.

Сорт среднепоздний, с повышенным содержанием крахмала. Картофель хорошо разваривается. На форумах пишут, что получается очень вкусная жареная картошка, которая «буквально тает во рту». Также «Вектор» подходит для пюре и супов.

В производстве сорт используют для изготовления картофеля фри и чипсов.

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