Фейгин: Элита сама может справиться с Путиным 2 19.02.2023, 21:14

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Глава Кремля может оказался в очень сложном положении.

Российская армия уже год сражается в Украине, однако не имеет никаких успехов. Владимир Путин оказался в очень сложном положении, из которого не может выбраться.

Об этом «24 Каналу» рассказал российский оппозиционер и правозащитник Марк Фейгин. По его словам, последним шансом, на который надеется российский диктатор, могло бы стать новое наступление России.

Для этого глава Кремля собирает танки и концентрирует авиацию на границах с Украиной. Однако, по мнению Фейгина, новое наступление российской армии не будет успешным.

«Если у Путина это не получится, если он существенно не продвинется и не займет новые значительные территории Украины, тогда ему вообще не на что надеяться. Он потеряет все», – сказал Фейгин.

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