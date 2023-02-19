Фейгин: Элита сама может справиться с Путиным

Фейгин: Элита сама может справиться с Путиным2
- 19.02.2023, 21:14
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Глава Кремля может оказался в очень сложном положении.
Российская армия уже год сражается в Украине, однако не имеет никаких успехов. Владимир Путин оказался в очень сложном положении, из которого не может выбраться.
Об этом «24 Каналу» рассказал российский оппозиционер и правозащитник Марк Фейгин. По его словам, последним шансом, на который надеется российский диктатор, могло бы стать новое наступление России.
Для этого глава Кремля собирает танки и концентрирует авиацию на границах с Украиной. Однако, по мнению Фейгина, новое наступление российской армии не будет успешным.
«Если у Путина это не получится, если он существенно не продвинется и не займет новые значительные территории Украины, тогда ему вообще не на что надеяться. Он потеряет все», – сказал Фейгин.