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Гиркин: Бунт мобилизованных сорвал наступление РФ на Донбассе

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  • 19.02.2023, 21:32
  • 10,758
Гиркин: Бунт мобилизованных сорвал наступление РФ на Донбассе

Российское наступление к югу от Авдеевки начало буксовать.

Наступление российской армии к югу от Авдеевки начало буксовать и не смогло увенчаться успехом. Об этом сообщает экс-главарь «ДНР» Игорь Гиркин в своем Telegram-канале.

Террорист рассказал, что у подразделений российской армии в районе Авдеевки закончился человеческий ресурс. Кроме того, появились серьезные проблемы с военной техникой, артиллерией и боеприпасами - ВСУ наносят оккупантам настолько тяжелые потери, что Авдеевское наступление заглохло.

Более того, Гиркин подчеркнул, что восполнять потери мобилизованными у российской армии под Авдеевкой не вышло, поскольку именно здесь в тылу произошел бунт батальона «мобиков» из Тувы, который после этого был отозван назад в Россию.

«Именно тут - в тылу - взбунтовался и был благополучно отозван в родные пенаты батальон мобилизованных из Тувы», - заявил он.

Он также добавил, что проблемы с живой силой у россиян проявляются все сильнее.

Ранее сайт Charter97.org писал, что Гиркин «похоронил» большое наступление РФ в Украине.

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