Politico: Белый дом призвал Украину не затягивать с контрнаступлением 9 19.02.2023, 21:50

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ВСУ должны закрепить успехи на поле боя.

В Белом доме считают, что скоро Россия перейдет к наступлению, поэтому настаивают на том, чтобы Украина закрепила свои успехи на поле боя и начала собственное контрнаступление

Об этом сообщает Politico.

«Белый дом через многих официальных лиц посоветовал команде Зеленского готовиться к наступлению сейчас, поскольку оружие и помощь из Вашингтона и Европы поступают свободно. Все это из-за опасений, что поддержка со стороны европейских соседей Украины может быть ограниченной», - говорится в сообщении.

Отмечается, что, несмотря на успехи ВСУ, Россия все еще контролирует почти 20% Украины, а конфликт замедлился до жестокой войны на истощение. Кроме того, по словам американских чиновников, Путин не демонстрирует никаких признаков уклонения от своего плана контролировать всю Украину.

«Согласно оценке американской разведки, Путин считает, что, несмотря на неудачи, с которыми столкнулась его армия, Россия все еще имеет два решающих преимущества: живую силу и время. Европейская разведка также оценивает, что Путин чувствует уверенность, что он может дождаться неизбежного прекращения сопротивления со стороны Запада», - говорится в сообщении.

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