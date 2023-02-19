Белорусский офицер: Дезертировать будут целые подразделения 10 19.02.2023, 22:03

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Если мы захотим — никакого наступления просто не будет.

Сайт Charter97.org на условиях анонимности поговорил с офицером запаса, которого сейчас забрали на сборы.

В интервью он оценил возможность участия белорусской армии в войне в Украине.

— Я не могу говорить за тех, кто на контракте. Возможно, кто-то из витебских десантников, ребят из ССО, будет готов идти в атаку.

Если говорить о срочниках и тех, кого могут мобилизовать — ничего не выйдет. Да, есть разговоры, что нас могут как-то перемешать с россиянами, будут заградотряды, но не могу представить, чтобы из этого что-то вышло. Будет повальное дезертирство, будут сдаваться в плен целыми подразделениями.

— Что бы вы сказали белорусам, которых могут отправить на эту войну?

— Не делать глупостей. Если будет понимание, что вас отправляют в Украину — поговорите с сослуживцами, поговорите с вашим офицером. Объясните, что умирать никто не собирается. В таким моментах, думаю, нужно говорить жестко. Говорить, что на руках будет оружие и если офицер будет говорить что-то не то, то может прилететь «шальная пуля».

В интернете есть контакты, как можно связаться с украинскими военными. Важно понимать, что нас, противников войны, абсолютное большинство. «Паркетные генералы», которые будут накачивать вас пропагандой, сами воевать не будут. Если мы захотим — никакого наступления просто не будет.

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