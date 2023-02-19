Анджей Дуда: Вступление Лукашенко в войну будет означать его конец 19.02.2023, 22:49

Ситуация может оказаться совершенно неуправляемой для диктатора.

Президент Польши Анджей Дуда дал интервью украинской журналистке Наталье Мосейчук. В ходе разговора был затронут вопрос о возможной отправке белорусской армии в Украину.

«Нет сомнений, что Лукашенко где-то там пытается избежать того, чтобы Путин заставил его ввести белорусскую армию в Украину, вступить в открытый бой против украинцев, потому что, во-первых, это означало бы смерть для многих белорусов, которые не имеют никакого боевого опыта и вдруг, плохо вооруженные, столкнутся с украинцами, которые воюют уже много лет и имеют большую решимость защищать свою родину», — считает Анджей Дуда

«Во-вторых, белорусы не являются воинственным народом. Белорусы не хотят воевать. Поэтому их пришлось бы заставлять идти против своих украинских соседей. Лукашенко прекрасно понимает, что это будет означать для него окончательный конец, потому что народ, практически, на мой взгляд, в полном составе пойдет против него. Ситуация может оказаться совершенно неуправляемой для него. Сегодня он способен контролировать ее с помощью террора, сегодня он заставляет подчиняться, приговаривая протестующих и тех, кто выступает против него, к многолетнему тюремному заключению, но всего этого может оказаться недостаточно, если он заставит людей идти и проливать кровь за дело, которое они считают постыдным», — заявил польский президент.

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