Большой лаптестан Петр Олещук

2.02.2023, 9:19

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Не зря Скабеева плачет об упадке России.

Вопрос поставки в Украину танков западного производства решился в течение недели после «Рамштайна», когда союзники наконец согласовали политическую формулу организации этого процесса.

США определенно стремились перевести «танковый» вопрос на европейских союзников, а последние, в лице О. Шольца, наоборот хотели разделить соответствующие риски между собой и заокеанскими партнерами? Каковы риски? Очевидно, в мире немецкой политики до сих пор остается риск «ядерной эскалации» с Россией, и в момент такой эскалации Германия стремится делить риски поровну со всеми своими североатлантическими союзниками. Это и породило сугубо политическое решение: не «леопарды» вместо «абрамсов», а и «леопарды», и «абрамсы», но последние - позже.

«Запад» преодолевает все новые ментальные препятствия, выстроенные десятилетиями отношений с Россией, когда последняя считалась мощным (хотя бы в военном плане) государством.

Соответственно, все, что их беспокоило изначально - угроза «эскалации». Конечно, эскалации для себя, потому что Украина ощутила на себе с первых дней всю силу «братской любви» от диких восточных соседей.

Ну и оставались какие-то варианты для «урегулирования», о которых сперва говорили громко, потом - тише. Одно из последних проявлений всего - это обращение В. Нуланд о готовности США к переговорам по снятию санкций в обмен на вывод российских войск из Украины. У нас из этого сделали страшное «предательство», но обращение вполне адекватное, и направленное, очевидно, не к военным преступникам из кремля, а к «элите». Смысл его прост: «Может, хватит?» Это же ситуация, в которой выиграть невозможно, но можно умножать смерти, разрушения и кризис, а также негативные последствия для самих инициаторов этого преступления.

Но им, конечно, «не хватит». Они собираются и дальше мобилизовывать рабов, чтобы те умирали «во славу» своего хозяина. Пока рабы на это согласны - у хозяина еще много «больших планов».

Поэтому ко всем более или менее адекватным людям в цивилизованном мире приходит понимание: «урегулирования» не будет. Будет тяжелая борьба, эффективности которой мешали барьеры восприятия окружающего мира среди «западных элит».

Но со временем оценки менялись, выдуманные барьеры преодолевались. Сначала барьер оружия как такового, потом - западного оружия. Впоследствии - артиллерии, ракет, реактивных систем... Дошли до танков, но уже начались разговоры об авиации. Все эти решения принимались долго, слишком долго. Но так же как мы прошли за год серьезный путь, не менее серьезный путь прошел и «Запад».

И опять же, не надо заниматься гаданиями на кофейной гуще, «что и когда будет». Самое главное произошло - политическое решение о тяжелой западной бронетехнике для Украины принято. Когда происходило политическое обсуждение, то возникали какие-то сроки, которые были мотивированы политически. Теперь, когда политическое решение есть, все переходит в плоскость военной целесообразности, а здесь уже никаких громких обсуждений и объявлений не будет.

На этом фоне немецкий и американский бизнес решает нарастить производство боеприпасов, и существенно нарастить. Наконец, после длительного периода головокружений после конца «Холодной войны», а также мечты о «Конце истории», происходит возвращение к реалиям.

«Конец истории» закончился. Начинается адаптация к реальности, в которой различные недемократические режимы занимаются откровенным терроризмом под прикрытием агентурных сетей, миллиардных схем лоббирования и «продажей страха» теоретической «ядерной угрозы».

Понятно, что в «заболотном царстве» это все воспринимают без энтузиазма, хотя и скрывают все за бравурной пропагандой. Хотя последняя все более и более смешна.

Рогозин обещает направить на фронт для борьбы с «леопардами» собственного «работа». Хотя зная Рогозина, можно предположить, что за этим роботом будут прятаться три мобика, которые будут толкать железяку вперед.

Все остальное - это сугубо очередная эксплуатация темы с «ядерной войной». Они ее эксплуатируют абсолютно тотально. Даже агент Гундяев с позывным «патриарх» что-то рассказывает, что «Россию победить нельзя, потому что у нее есть БОМБА!» А Скабеева ноет о том, что «американцы почему-то их уже не боятся».

Кстати, этот «темник» о «ядерной бомбе, из-за которой нельзя победить россию» раздали всем, и его там озвучивали все: от бухого Медведева и до разнообразных блогеров. Еще один «темник», проникший даже в густую шевелюру «независимого журналиста» Венедиктова - байки о «неэффективности» западных танков.

В принципе, не будем об этих танках. Но представим себе, до чего дошел «большой лаптестан», что у них в принципе не осталось никаких аргументов, кроме тотального уничтожения всего в ядерной войне. Вся «великая культура», «балет», пломбир и полет в космос - это все было ради того, чтобы теперь угрожать всему миру уничтожением.

Кризис, крах и упадок. Пока - идейный и концептуальный. Нет, все остальное тоже в подобном состоянии, но оно проявит себя позже.

Петр Олещук, «Фейсбук»

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