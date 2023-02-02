Электрический грузовик Volvo преодолел рекордное расстояние по Европе 6 2.02.2023, 12:08

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Фото: facebook.com

40-тонный грузовик доставил апельсины из Валенсии в Цюрих.

Электрический 40-тонный грузовик с полуприцепом Volvo FH Electric преодолел 3000 км между Швейцарией и Испанией. Это самое большое расстояние, пройденное коммерческим тягачом на электротяге. Об этом сообщает «Фокус» со ссылкой на сайт electrec.

Рейс совершила швейцарская логистическая компания Krummen Kerzers. Водитель Балинт Шнелл забрал 20 тонн апельсинов из Валенсии для продуктового магазина Casa del Mas в Цюрихе. Он впервые сел за руль электрического грузовика, поэтому ему пришлось ознакомиться с его особенностями.

На затяжную поездку ушла неделя. Больше всего времени занимали обязательные остановки для отдыха и подзарядка грузовика.

Шнеллу пришлось подзаряжать грузовик примерно 20 раз. Его заявленный запас хода составляет около 300 км на одном заряде.

- Рекорд или нет, но решающим фактором для нас является тот факт, что благодаря этой поездке были получены важные знания об использовании электрогрузовиков в междугородних перевозках, — сказал соуправляющий директор Krummen Kerzers Питер Краммен.

Компания Krummen Kerzers хочет инвестировать в инфраструктуру зарядки электромобилей в Швейцарии. Помимо этого парк электрогрузовиков планируют увеличить до 18 единиц к концу 2023 года.

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