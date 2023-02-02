У Соловьева опозорились с новым фейком о «французском легионе» 12 2.02.2023, 12:17

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Российские пропагандисты «слили» военные планы Кремля.

Российские пропагандисты продолжают в своих же эфирах документировать преступные намерения страны-агрессора РФ в отношении Украины. Также российским гражданам рассказывают фейки о якобы присутствии французского легиона в Одессе.

При этом в РФ не перестают мечтать об атаке на Одессу в надежде проложить коридор к Приднестровью. Фрагмент пропагандистского шоу Владимира Соловьева опубликовали в Telegram.

В беседе с одиозным пропагандистом другой распространитель фейков Дмитрий Стешин заявил, что «в воздухе висит ожидание большого наступления».

По его словам, «информаторы из Одессы» рассказали ему об иностранном легионе, который заехал в город, в частности, о французах. Также пропагандист выдал фейк о военной технике в песчаном окрасе, которая якобы ездит по Одессе.

Кроме того, пропагандист заявил, что российские террористы якобы готовятся ударить по Одессе, чтобы проложить коридор в Приднестровье. По его словам, это нужно путинской армии, чтобы добраться там до складов с боеприпасами.

«Город опоясан тройным кольцом укреплений, очень много людей, при чем французов в военной форме, предполагают, что в таком виде заехал иностранный легион. Увидели технику, уже есть на улицах, в песчаном окрасе, пустынном таком. Наверное, будут перекрашивать под нынешний театр военных действий. Такое ощущение, что, возможно, будем бить по Одессе, чтобы отрезать Украину от моря», – заявил пропагандист.

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