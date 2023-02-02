Белорусы смогут узнать о «пенсионной ловушке» онлайн 8 2.02.2023, 14:08

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ФСЗН выпустил мобильное приложение.

C 1 февраля белорусы смогут узнать о своем страховом стаже в режиме онлайн. Те, кто его не вырабатывают, попадают в пенсионную ловушку и могут претендовать лишь на социальную пенсию, которая составляет лишь 170 рублей.

Мобильное приложение называется «ФСЗН». Сейчас оно доступно для скачивания в Google Play.

Через приложение белорусы смогут узнать, уплачивает ли наниматель страховые взносы на пенсионное и социальное страхование, а также об их размере.

Также в мобильном приложении указано, какой страховой стаж у работника — это период уплаты взносов в ФСЗН. Белорусы и раньше могли проверить, сколько страховых взносов за него заплатили наниматели (и внесли ли их в принципе), запросив выписку из индивидуального лицевого счета. Сделать это можно, к примеру, через запрос на Едином портале электронных услуг.

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