Казахстан в 10 раз увеличил экспорт нефти в обход России 2.02.2023, 19:11

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Главной альтернативой для казахстанских нефтяников стал порт Батуми.

Казахстан резко нарастил экспорт нефти в обход России после серии инцидентов на терминале в Новороссийске, через который до войны за границу вывозилось более 80% казахстанских баррелей.

По итогам 2022 года Казахстан экспортировал 1,328 млн тонн нефти через порты Грузии — в 10 раз больше, чем годом ранее, подсчитал Reuters на основе данных трейдеров и экспедиторов.

Экспорт нефти через Россию, напротив, сократился более чем на четверть после того, как власти несколько раз приостанавливали работу черноморских причалов Каспийского трубопроводного консорциума, ссылаясь на ремонт, загрязнение окружающей среды и необходимость поиска мин времен Второй мировой войны.

За год через Россию Казахстан экспортировал 1,862 млн тонн нефти против 2,554 млн тонн в 2021-м, подсчитал Reuters.

Главной альтернативой для казахстанских нефтяников, от доходов которых зависит больше половины бюджета страны, стал порт Батуми. Экспорт через него «вырос из-за санкций», сказал Reuters работающий в регионе нефтетрейдер: Казахстан стремится отгородиться от связей с Москвой и даже переименовал нефтяной сорт, который прежде уходил на рынок как Urals.

Крупнейший производитель нефти и газа в Казахстане — «Тенгизшевройл» — в прошлом году отгрузил в Батуми 252,5 тысячи тонн нефти, несмотря на то, что транспортировка в грузинский порт сложнее и дороже, чем в Новороссийск.

«Батуми — это альтернативное направление(российским портам), экономика при этом не играет роли», — поясняет источник Reuters.

США активно сотрудничают с властями Казахстана, чтобы запустить экспорт нефти из страны в обход России, сообщил в ноябре прошлого года американский посол в Астане Дэниел Розенблюм. По его словам, в переговорах участвуют как американские компании, добывающие нефть на крупнейшем в Казахстане месторождении Тенгиз, так и партнеры из других стран.

Летом «Казмунайгаз» договорился с азербайджанской SOCAR об экспорте 1,5 млн тонн в год, или 30 тысяч баррелей в день. С 2023 года эти объемы будут увеличены до 5 млн тонн.

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