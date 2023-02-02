закрыть
2 февраля 2023, четверг, 20:58
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

На предприятии в Гродненской области мужчину насмерть придавило трехтонным станком

  • 2.02.2023, 20:43
  • 1,022
На предприятии в Гродненской области мужчину насмерть придавило трехтонным станком

Он погиб.

Мужчину придавило станком на предприятии в Гродненской области. Он погиб, его коллега с переломами в больнице, сообщили в Следственном комитете.

По данным следствия, днем 2 февраля 26-летний мастер предприятия по изготовлению изделий из пластмассы с двумя подсобными рабочими устанавливали ножки на новый термопластавтомат. При выполнения работ оборудование упало. В результате мастер от полученных травм скончался на месте. Еще один работник с переломами доставлен в больницу.

Предварительно установлено, что станок весит около 3 тонн.

По данному факту следователи проводят проверку.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Совет Европе: что реально нужно сегодня Беларуси
Совет Европе: что реально нужно сегодня Беларуси Андрей Санников
Большой лаптестан
Большой лаптестан Петр Олещук
Предсказание сбывается
Предсказание сбывается Борислав Береза
Режим Лукашенко теряет последние мозги и рабочие руки
Режим Лукашенко теряет последние мозги и рабочие руки Артем Черников