На предприятии в Гродненской области мужчину насмерть придавило трехтонным станком
- 2.02.2023, 20:43
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Он погиб.
Мужчину придавило станком на предприятии в Гродненской области. Он погиб, его коллега с переломами в больнице, сообщили в Следственном комитете.
По данным следствия, днем 2 февраля 26-летний мастер предприятия по изготовлению изделий из пластмассы с двумя подсобными рабочими устанавливали ножки на новый термопластавтомат. При выполнения работ оборудование упало. В результате мастер от полученных травм скончался на месте. Еще один работник с переломами доставлен в больницу.
Предварительно установлено, что станок весит около 3 тонн.
По данному факту следователи проводят проверку.