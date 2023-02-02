На предприятии в Гродненской области мужчину насмерть придавило трехтонным станком 2.02.2023, 20:43

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Он погиб.

Мужчину придавило станком на предприятии в Гродненской области. Он погиб, его коллега с переломами в больнице, сообщили в Следственном комитете.

По данным следствия, днем 2 февраля 26-летний мастер предприятия по изготовлению изделий из пластмассы с двумя подсобными рабочими устанавливали ножки на новый термопластавтомат. При выполнения работ оборудование упало. В результате мастер от полученных травм скончался на месте. Еще один работник с переломами доставлен в больницу.

Предварительно установлено, что станок весит около 3 тонн.

По данному факту следователи проводят проверку.

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