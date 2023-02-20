Фейгин: Байден поставит ультиматум Путину и даст последний шанс 20.02.2023, 1:11

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Российский оппозиционер считает, что именно для этого президент США летит в Польшу.

Президент Соединенных Штатов Америки Джозеф Байден прибудет с официальным визитом в Польшу 20-21 февраля. В своем выступлении Байден может обратиться к русскому диктатору в ультимативной форме.

Об этом «24 Каналу» рассказал российский оппозиционер и правозащитник Марк Фейгин. Он убежден, что если Путин не прислушается к словам лидера США и «продолжит мясорубку», с ним больше никто не будет разговаривать, а начнет действовать.

Фейгин предположил, что президент США выступит с определенным ультиматумом. Вероятно, Владимиру Путину дадут срок, последний шанс, чтобы все поправить. Если этого не произойдет, то могут быть приняты различные решения, чтобы закончить войну в 2023 году, говорится в частности о самолетах и ракетах дальнего действия.

По словам Фейгина, роль сыграют и внутриполитические факторы Америки. Ведь через полтора года в США пройдут выборы, поэтому Байден не может заходить в предвыборную кампанию с длительной войной.

«Байдену нужно прийти туда как победителю. Это единственный шанс для него остаться на второй срок», – добавил оппозиционер.

Фейгин уверен, что Байден выдвинет ультиматум России, иначе зачем ему ехать в Польшу, которая близка к границам Украины. Посетит ли после этого Байден Украину – неизвестно. Здесь, в первую очередь, играет вопрос безопасности.

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