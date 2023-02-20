Дорога в Бандастан Telegram-канал «СерпомПо»

20.02.2023, 4:56

Болезнь пошла внутрь России.

Рамзан Кадыров объявил, что «при завершении работы на госслужбе» он собирается создать «частную военную компанию», составив конкуренцию Пригожину, «нашему дорогому брату».

Если перевести это на обычный язык, то Кадыров решил воспользоваться ослаблением Пригожина и создать свою частную армию в преддверие больших потрясений, к которым Путин привел нашу страну. Получится или нет, сказать трудно. Но шанс есть.

Мы опасаемся, что частные вооруженные группировки со временем могут стать инструментами борьбы за власть, за экономику, приведут к фрагментации страны. Это не является неизбежным, но опасность есть.

«Победного» выхода из истории с Украиной не будет ни при каком варианте. От того, что Путин начал 24 февраля год назад стало не просто «хуже». Болезнь пошла внутрь страны, передергивая затворы, потирая руки, готовясь к решающей схватке за власть.

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