«У России осталось 10-20 суток»
- 20.02.2023, 5:55
Гиркин рассказал, когда полномасштабное наступление РФ станет невозможным.
Разрекламированное масштабное наступление российской армии остановилось практически по всем направлениям. Более того, на одном из главных для Москвы направлений, в районе Угледара, потери ВС РФ были настолько серьезны, что российская армия потеряла возможность вести наступление. Здесь же, в районе Угледара, ВСУ показали, что будет с российским наступлением на всех фронтах в случае его начала.
Об этом сообщил военный преступник, экс-главарь «ДНР» Игорь Стрелков-Гиркин, пишет «Диалог».
По его словам, аналогичная ситуация сложилась в районе Марьинки, где ВСУ несколько месяцев подряд перемалывают российские подразделения, которые безуспешно пытаются двигаться вперед.
Более того, делая общий прогноз по поводу масштабного российского наступления, Гиркин заявил, что у России осталась 10-20 суток в зависимости от погоды до его начала - по его словам, далее приближение весны сделает крупные наступательные операции с участием бронетехники невозможными. При этом Гиркин подчеркивает, что в реальности РФ уже потеряла возможность для начала проведения наступления не только из-за погоды, но и из-за полной неготовности к масштабным атакующим действиям ввиду полного отсутствия необходимой подготовки, что стало понятно после Угледара.