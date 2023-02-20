«У России осталось 10-20 суток» 20.02.2023, 5:55

Гиркин рассказал, когда полномасштабное наступление РФ станет невозможным.

Разрекламированное масштабное наступление российской армии остановилось практически по всем направлениям. Более того, на одном из главных для Москвы направлений, в районе Угледара, потери ВС РФ были настолько серьезны, что российская армия потеряла возможность вести наступление. Здесь же, в районе Угледара, ВСУ показали, что будет с российским наступлением на всех фронтах в случае его начала.

Об этом сообщил военный преступник, экс-главарь «ДНР» Игорь Стрелков-Гиркин, пишет «Диалог».

По его словам, аналогичная ситуация сложилась в районе Марьинки, где ВСУ несколько месяцев подряд перемалывают российские подразделения, которые безуспешно пытаются двигаться вперед.

Более того, делая общий прогноз по поводу масштабного российского наступления, Гиркин заявил, что у России осталась 10-20 суток в зависимости от погоды до его начала - по его словам, далее приближение весны сделает крупные наступательные операции с участием бронетехники невозможными. При этом Гиркин подчеркивает, что в реальности РФ уже потеряла возможность для начала проведения наступления не только из-за погоды, но и из-за полной неготовности к масштабным атакующим действиям ввиду полного отсутствия необходимой подготовки, что стало понятно после Угледара.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».