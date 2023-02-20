«Макей совершил суицид после разговора с Лукашенко» 20.02.2023, 8:07

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Смерть главы МИД Беларуси обрастает новыми слухами.

Telegram-канал «Беларуская выведка» еще 27 ноября рассказал о том, что глава лукашенковского МИД Владимир Макей мог покончить жизнь самоубийством. Версия нашла подтверждение в белорусских СМИ.

«Оставим разбор хронологии событий и публичных заявлений Макея и сообщим лишь тот факт, что Лукашенко вызвал Макея на разговор и спустя некоторое время после этого разговора, приехав домой, он совершил самоубийство. После обнаружения тела дом был оцеплен СБП, ни сотрудники МВД, ни прокуратура к телу и обстоятельствам смерти допущены не были. Владимир Макей оставил предсмертное сообщение», — пишет Telegram-канал.

«Лукашенко, получив информацию, впал в состояние крайней агрессии и бешенства, воспринял самоубийство Макея, как акт неповиновения и предательства… СБП отрабатывало версии убийства методом применения кем-либо психотропных субстанций, спровоцировавших совершение самоубийства через «……». Производились заборы биологических материалов, которые были позднее отправлены в известные западные лаборатории с целью обнаружения в организме посторонних субстанций.

В штабе Лукашенко решили представить свою версию для ближнего круга: «Макей сошел с ума» …. По этой причине «реестровые» чиновники были отправлены на «психологическое тестирование», чтобы придать версии правдоподобность и хоть как-то «скрасить» обстоятельства смерти внутри круга приближенных Лукашенко», — пишет Telegram-канал.

Как писал сайт Charter97.org, о смерти Макея стало известно 26 ноября.

Отметим, что глава МИД умер на фоне появившейся информации, что Кремль готовится заменить Лукашенко. Об этом писали известный бизнесмен и общественный деятель Леонид Невзлин, а также американские аналитики из Института Роберта Лансинга (Robert Lansing Institute, RLI).

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