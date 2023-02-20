Можно ли спать во время обеда на рабочем месте? 20.02.2023, 8:24

4,256

Юрист ответил на десять самых распространенных вопросах про обед.

Хотя обед — личное время сотрудника, этот перерыв на работе тоже регулируется законом и может стать причиной спора между работниками и начальством. Вместе с юристом по трудовому и бизнес-праву Светланой Семенихиной onliner разбирает 10 частых вопросов, которые касаются обеденного перерыва.

1. В компании обед 45 минут, а не час, как в других местах. Это законно?

Вполне. Согласно законодательству, обед может длиться от 20 минут до 2 часов (часть 1 статьи 134 Трудового кодекса). Это время используется работником по своему усмотрению и в рабочее время не включается.

В какое именно время будет обед и сколько он будет длиться, устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка или графиком работ (сменности) или по соглашению между работником и нанимателем.

Даже если у вас неполный рабочий день, вам все равно положен перерыв на обед. Нормы Трудового кодекса не позволяют отказаться от него, даже если работник не заинтересован в обеде.

Время предоставления перерыва на обед и его продолжительность являются существенными условиями труда. При их изменении работников должны уведомить об этом письменно не позднее чем за месяц.

2. Можно ли уходить с работы раньше в счет обеда?

Нет. Если у вас обед с 13:00 до 14:00, то перенести его на время с 17:00 до 18:00 при рабочем графике с 09:00 до 18:00 нельзя. Обеденный перерыв должны предоставить в течение рабочего дня.

Если перенести обед на конец рабочего дня, с 17:00 до 18:00, то получится, что вы работали без перерыва — так нельзя, это будет считаться нарушением. То же касается и переноса обеденного перерыва на время с 09:00 до 10:00 при рабочем графике с 09:00 до 18:00 — тогда тоже выйдет, что вы будете работать без перерыва недопустимые 8 часов.

Но есть и законный вариант, как уходить с работы пораньше. Для этого надо сократить время обеда в течение рабочего дня. Например, продолжительность обеда можно сократить до получаса и установить его с 13:00 до 13:30 — таким образом, рабочий день будет заканчиваться в 17:30.

3. У нас на работе обед с 13 до 14 часов, но я хочу плавающее время. Так можно?

Ваше обеденное время может отличаться от обеденного перерыва коллеги, и вы можете обратиться к работодателю с письменным заявлением. Если он согласится, условия труда и отдыха должны быть прописаны в дополнительном соглашении к трудовому договору, который с вами заключили ранее.

Плавающее время обеда может быть установлено и в целом для организации. Например, время обеда может быть в промежутке с 12:00 до 15:00, его начало определяется самим сотрудником. Для этого нужно издать приказ о внесении изменений в правила внутреннего трудового распорядка.

4. Может ли у меня быть два перерыва по полчаса на еду вместо одного часа?

— По закону нельзя, потому что в Трудовом кодексе предусмотрено, что предоставляется перерыв для отдыха и еды — то есть он один. Если бы можно было предоставлять большее количество, были бы указаны перерывы, — говорит Светлана Семенихина. — Есть публикации Департамента государственной инспекции труда Минтруда и соцзащиты с разъяснениями по этому вопросу, и в них сказано, что перерыв должен быть один.

Но есть исключения — например, если мы говорим про водителей автобусов, троллейбусов, у которых, как правило, смена больше 8 часов. Тогда в отраслевых актах предусмотрено, что у них может быть два перерыва.

5. Должны ли платить за работу в обед?

Зависит от обстоятельств. Если, например, вы не успеваете сдать отчет и сами решили доделать его во время обеда, то это не считается сверхурочной работой и, соответственно, не оплачивается.

Если во время обеда вы выполняете работу по предложению, распоряжению или с ведома нанимателя, то такой труд является сверхурочным. К нему можно привлечь только с письменного согласия самого сотрудника (часть 1 статьи 120 ТК).

6. Могут ли меня заставить работать в обед, если, например, есть срочная работа?

Для выполнения сверхурочной работы нужно ваше письменное согласие.

Без него к работе могут привлечь в исключительных случаях, которые определены в коллективном договоре и статье 121 ТК (при производстве работ для предотвращения катастрофы, производственной аварии, немедленного устранения их последствий или последствий стихийного бедствия, предотвращения несчастных случаев, оказания скорой медпомощи; а также если случайно или внезапно нарушено водо- или газоснабжение, отопление, освещение, работа канализации, транспорта, связи).

Ни при каких обстоятельствах нельзя привлечь к сверхурочной работе, в том числе в обед:

беременных женщин;

работников младше 18 лет;

работников, получающих общее среднее образование, специальное образование на уровне общего среднего образования в вечерней или заочной форме получения образования, профессионально-техническое образование, в дни учебных занятий;

освобожденных от сверхурочных работ в соответствии с заключением врачебно-консультационной комиссии;

работников других категорий в соответствии с законодательством.

7. У меня рабочий обед с клиентом компании. Я могу требовать после него еще час обеденного времени?

Данный вопрос законом не урегулирован, он должен решаться по согласованию с нанимателем.

— Фактически это можно представить как исполнение рабочих обязанностей, потому что во время такого обеда человек, по сути, не занимается своими личными делами, а проводит обед в интересах компании, для последующих сделок с клиентом. С другой стороны, это может быть обед в спокойной непринужденной обстановке, достаточно приятный для самого работника, и за это время он восстановит свои силы и потом сможет приступить к работе, — объясняет Светлана Семенихина. — В организациях, которые связаны, например, с продажами, с продвижением товаров на рынке, сотрудники сами заинтересованы в том, чтобы у них были клиенты, их заработок зависит в том числе от количества продаж. Так что работник будет сам заинтересован в таких контактах.

Поэтому здесь неоднозначная ситуация. Некоторые руководители явно сочтут требование о дополнительном обеденном времени не очень правильным, и это может сказаться на отношении к сотруднику. Но практика показывает, что чаще всего удается договориться.

8. Можно ли спать во время обеда на рабочем месте?

Законодательством этот вопрос не регулируется. Под рабочим местом, согласно части 2 статьи 31 Трудового кодекса, понимается место постоянного или временного пребывания работника в процессе трудовой деятельности. Если толковать буквально, это значит, что на рабочем месте сотрудник выполняет рабочие функции (и это не сон). Однако прямого запрета на сон нет.

Так что если сон не запрещен нанимателем в локальных актах и не нарушает требования охраны труда, то его можно считать допустимым.

9. Обязателен ли обед, если невозможно уйти с рабочего места?

Если характер работы не позволяет установить перерыв, то сотрудник вынужден обедать на рабочем месте. В таком случае время, отведенное для отдыха и еды, включается в рабочее время.

Перечень таких работ, порядок и место приема пищи устанавливаются нанимателем в соответствии с коллективным договором, соглашением либо правилами внутреннего трудового распорядка.

10. На работе разрешают перекуры только во время обеда. Это законно?

Законодательством о труде предусмотрено несколько видов перерывов: это не только перерыв на обед, но и, например, перерывы для обогревания, для отдыха на погрузочно-разгрузочных и других работах и так далее.

Наниматель может разрешить курение в эти установленные перерывы, а также установить специальные перерывы для курения (но это его право, а не обязанность). Если работник тратит время на курение вне перерывов, эти периоды по решению нанимателя могут не оплачиваться.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».