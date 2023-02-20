Прогноз по валютам: курсы идут на годовой максимум? 20.02.2023, 8:28

3,780

Чего ждать в последнюю декаду февраля.

На прошлой неделе на белорусском и российском валютном рынках курсы двух ведущих валют обновили максимумы 2023 года. Чего ждать в последнюю декаду февраля? Об этом пишет myfin.by.

На заключительных торгах Московской межбанковской валютной биржи в пятницу 17 февраля стоимость доллара США поднималась до USD/RUB 75,2445, евро там же, только в среду 15 февраля, торговалось по курсу EUR/RUB 80,314.

На белорусских торгах максимум курсов пришёлся на пятницу 17 февраля, когда курс доллара США достиг отметки в USD/BYN 2,8122, курс евро в ту же торговую сессию поднялся до EUR/BYN 3,0029.

В целом, за прошлую неделю курс доллара США к белорусскому рублю вырос на +1,77%, к началу года рост составляет уже +2,77%. Напомним, что в прогноз бюджета на 2023 год Нацбанк Беларуси заложил среднегодовой курс доллара в USD/BYN 2,78. Текущий максимум – это пока только курс одного дня, средневзвешенный остаётся в рамках прогноза.

Курс евро изменяется с большей волатильностью в силу того, что после вывода евро из валютной корзины Нацбанка объём торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже существенно сократился (в отдельные дни до одной-двух сделок при минимальных суммах сделок). Тем не менее, некоторую динамику можно анализировать и она коррелируется с динамикой изменения курса EUR/USD на внебиржевом рынке Форекс и на российских торгах.

Итак, за прошлую неделю евро вырос в цене на +0,93%, с начала года изменение составляет +3,29%.

Примерно также меняется курс пары EUR/USD – рост с начала года в первых числах февраля, затем коррекция и переход в боковое скольжение.

Мировые финансовые рынки к настоящему моменту находятся в режиме ожидания – либо продолжится падение фондового рынка, аналогичное прошлогоднему и, как следствие укрепление доллара США как основной резервной валюты. Либо всё-таки мировая экономика перейдёт к росту, что толкнёт стоимость рисковых активов вверх и на рынках возобладают «бычьи» настроения.

К последнему инвесторов подталкивают заявления руководителей Китайской Народной Республики, что КНР полностью одолела COVID и готова к росту, что может послужить мощным стимулом восстановления мирового спроса.

Охлаждает горячие головы не снижающаяся инфляция в развитых экономиках, перегретый рынок рабочей силы и продолжающееся повышение процентных ставок основными центробанками.

После недавнего повышения ставки ФРС 1 февраля на 0,25 п.п., некоторые руководители американского регулятора заявили, что на следующем заседании не исключено повышение ставки на 0,5 п.п., что льёт воду на мельницу финансовых пессимистов.

Именно этот фактор на прошлой неделе привёл к снижению курса пары EUR/USD до 1,0613 на пятничных торгах и с этой точки зрения середина текущей недели обещает стать весьма непростой.

Важные события недели

В среду вечером (22:00 мск) предстоит публикация протоколов последнего заседания FOMC FED, которые могут прояснить ближайшую политику американского регулятора. В среду же и четверг запланированы публикация отчётов по инфляции в зоне евро (среда, 22 февраля – страны ЕС, четверг, 23 февраля в 13:00 мск – зона евро в целом) и изменению ВВП в Штатах (тогда же в 16:30 мск).

На российском рынке драйвером может стать предстоящее обращение президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию 21 февраля 2023 года. Пока же курсы основных валют на российском рынке остаются на текущих значениях.

На белорусском валютном рынке курсы остаются под влиянием показанных выше факторов. Можно ожидать курс доллар США около USD/BYN 2,8000 c тенденцией к росту. Курс евро будет зависеть от внешних факторов в том числе, пока ожидания формируются около EUR/BYN 3,0000 с вероятностью роста.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».