Журналисты The Times посетили секретный бункер Зеленского 20.02.2023, 8:33

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Владимир Зеленский

В нем президент Украины находился в первые месяцы войны.

Журналисты The Times побывали в бункере, где президент Украины Владимир Зеленский и несколько чиновников находились в первые месяцы полномасштабной войны России против Украины

Об этом информирует The Times.

Издание пишет, что бункер является строго засекреченным объектом. В Украине считали, что его использование будет необходимо только в течение недели после начала полномасштабной войны. Впрочем, Зеленскому и еще нескольким людям пришлось находиться там большинство времени в течение первых двух месяцев широкомасштабного вторжения.

По данным издания, в этот период Зеленский и несколько его коллег время от времени выходили из бункера, чтобы заверить украинцев, что он никуда не уехал. Изолированная команда президента узнавала информацию о войне в стране по телефонам.

Те, кого пригласили жить вместе с Зеленским в подземном бункере, должны были подписать соглашение о неразглашении. Она запрещала им рассказывать какие-либо подробности пребывания там. Так нельзя было делиться информацией о дизайне бункера, его расположении и удобствах внутри. Также не разрешали говорить и о еде, которую они ели.

Издание сообщает, что в бункере царит сплошная тьма. Путь западному журналисту фонариком на телефоне освещал сопровождавший его охранник. Отмечают, что такой мрак царит там постоянно, а не временные.

Кроме того The Times поделилось, что этот бункер остался в Украине еще со времен СССР. Он способен выдержать прямой ушиб ядерного оружия, поскольку предназначен для обеспечения жизни в условиях тотальной ядерной войны. Также у него есть собственные системы жизнеобеспечения, вентиляции и водоснабжения.

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