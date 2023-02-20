Пригожинская резня бензопилой 1 Игорь Эйдман

20.02.2023, 8:37

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Игорь Эйдман

Зеков отправляют толпами в смертельные штурмовые атаки.

Пригожин и министерство обороны в последнее время совместными усилиями утилизируют зеков-наемников, чтобы не отпускать их на свободу.

Я писал здесь несколько месяцев назад, что вскоре начнется пригожинская резня зеков. Дело в том, что большинство из них набрано в ЧВК в прошлом сентябре-ноябре сроком на полгода. Так что в марте-мае надо было их отпускать на свободу, что, конечно, делать никто не собирался. Вкусившие крови уголовники на свободе опасны любой власти.

Поэтому зеков пришлось срочно утилизировать. Для вида отпустили за взятки несколько десятков человек и еще какое-то количество инвалидов. Плюс некоторые стали профессиональными убийцами, карателями, инструкторами. А остальных надо было срочно положить в землю. Что Пригожин и делает, отправляя их толпами в смертельные штурмовые атаки.

Ответственность за массовый убой своих вооруженных рабов он пытается переложить на министерство обороны (МО). Отсюда показная истерика Пригожина по поводу того, что МО не дает снарядов, отчего массового гибнут его люди, включающая демонстрацию гор трупов наемников в моргах.

Конечно, конфликт Пригожина и МО реален. Он отражается и на обеспечении ЧВК боеприпасами. Однако у Пригожина и генералов есть общие цели. И Кремль, и МО, и Пригожин стремятся до конца весны закопать почти всех набранных осенью зеков в землю.

Пригожин, чтобы не отвечать за эту подставу перед преступным миром, пытается перевести стрелки на МО. Он использует свой конфликт с «лампасами» для того, чтобы спихнуть на них ответственность за сознательное истребление зеков.

Игорь Эйдман, Telegram

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