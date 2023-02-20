Замминистра экономики пожаловался на теплую погоду

Замминистра экономики пожаловался на теплую погоду7
- 20.02.2023, 8:48
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И Новый год по лунному календарю.
Заместитель министра экономики Беларуси Дмитрий Ярошевич прокомментировал падение ВВП. ВВП страны за первый месяц года, по данным Белстата, упал на 5%, в том числе промышленное производство сократилось на 4,1%.
Ярошевич также отметил, что январь сложный месяц из-за наличия новогодних каникул в России, а в КНР белорусам создает трудности Новый год по лунному календарю. Но этим январские проблемы в 2023 году не ограничились. Была еще и теплая погода в январе. Она, по словам замминистар, повлияла на результаты в сфере энергетики.