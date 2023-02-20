Войска РФ наступают на пяти направлениях 20.02.2023, 8:58

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ВСУ отразили вражеские атаки в трех областях.

Российские оккупационные войска продолжают сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ по состоянию на понедельник, 20 февраля.

За минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Гряниковка Харьковской области; Белогоровка Луганской области; Васюковка, Дубово-Васильевка, Берховка, Бахмут и Ивановское Донецкой области.

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На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено. Были обстреляны районы населенных пунктов Карповичи, Тимоновичи, Янжуловка Черниговской области; Бунякино, Атинское, Стукаловка, Запселье, Покровка Сумской области; Стрелечья, Старица, Волчанские Хутора, Строевка в Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях оккупанты обстреляли населенные пункты Каменка, Колодязное, Двуречная, Гряниковка, Купянск, Берестовое, Первомайское Харьковской области; Новоселовское, Стельмаховка, Невское, Диброва, Белогоровка в Луганской области; Белогоровка и Роздоловка Донецкой области.

На Бахмутском направлении под вражеский огонь попали Васюковка, Берховка, Бахмут, Ивановское, Белая Гора, Александро-Шультино, Курдюмовка, Озаряновка, Майорск и Нью-Йорк Донецкой области. В районе Бахмута нанесла удар российская авиация.

На Авдеевском и Шахтерском направлениях оккупанты обстреляли из артиллерии населенные пункты Новобахмутовка, Веселое, Авдеевка, Водяное, Первомайское, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Победа, Новомихайловка, Угледар, Богоявленка, Шахтерское, Золотая Нива, Большая Новоселка, Временка и Нескучное Донецкой области.

На Запорожском направлении войска РФ вели огонь по районам населенных пунктов Новоселка и Новополь Донецкой области, а также Полтавка, Малиновка, Гуляйполе, Чаривне, Белогорье, Новоданиловка, Новоандреевка и Щербаки Запорожской области.

На Херсонском направлении были обстреляны Херсон, Бургунка, Тягинка, Антоновка Херсонской области, а также Очаков в Николаевской области. Пострадали мирные люди.

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