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Экс-полковник ФСБ рассказал, как Путин может использовать Беларусь в войне с Украиной

  • 20.02.2023, 9:03
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Экс-полковник ФСБ рассказал, как Путин может использовать Беларусь в войне с Украиной

Глава Кремля способен на еще одну подлость.

Экс-полковник ФСБ, бывший народный депутат Государственной Думы РФ Геннадий Гудков считает, что в какой-то момент у Путина закончится терпение, и тогда он своими силами попытается опять напасть на Украину с территории Беларуси.

Такое мнение он высказал в интервью «24 Каналу».

Также Геннадий Гудков добавил: «Я не исключаю, что такой вариант прорабатывается, я, честно говоря, считаю его вполне возможным. Он, может быть, не будет иметь стратегическую и тактическую важности для хода войны, но подлость такую Путин выкинуть может».

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