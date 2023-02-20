Экс-полковник ФСБ рассказал, как Путин может использовать Беларусь в войне с Украиной
- 20.02.2023, 9:03
- 6,296
Глава Кремля способен на еще одну подлость.
Экс-полковник ФСБ, бывший народный депутат Государственной Думы РФ Геннадий Гудков считает, что в какой-то момент у Путина закончится терпение, и тогда он своими силами попытается опять напасть на Украину с территории Беларуси.
Такое мнение он высказал в интервью «24 Каналу».
Также Геннадий Гудков добавил: «Я не исключаю, что такой вариант прорабатывается, я, честно говоря, считаю его вполне возможным. Он, может быть, не будет иметь стратегическую и тактическую важности для хода войны, но подлость такую Путин выкинуть может».